Arriva una vittoria per l'Italia nella 3^ giornata del Sei Nazioni Under 20: allo stadio Raoul Barriere di Beziers, gli azzurrini hanno battuto la Francia con il punteggio di 20-23. Dopo i due ko con Inghilterra e Irlanda, si tratta della prima vittoria nel torneo per gli azzurrini, trascinati da una mischia sempre dominate. L'Italia coglie la prima vittoria assoluta contro i pari età francesi. Un risultato che assume ancor più valore perché ottenuto in trasferta e contro i Campioni del Mondo in carica

La cronaca del primo tempo L’Italia inizia subito fortissimo. Il pacchetto azzurro mette sotto i dirimpettai francesi e da una mischia in attacco a cinque metri esce un pallone che il mediano Casilio deposita in meta all’angolino, non prima di aver aggirato tutta la difesa. La risposta arriva pochi minuti dopo con un calcio di punizione preciso di Cotarmanac’h che accorcia sul 5 a 3. La solidità italiana è suggellata dal calcio di punizione del 3 a 8 firmato da Pucciariello. Poco dopo la Francia ha un lampo e lo sfrutta bene con un’incursione lungo l’out che consente al mediano Zamora di raccogliere un passaggio invitante e schiacciare in meta. La trasformazione non va a buon fine e dopo 20 minuti il punteggio è 8 pari. A riportare avanti i ragazzi di coach Brunello ci pensa ancora una volta un guizzo di Marco Scalabrin. Il trequarti ala concretizza una manovra sul lato chiuso del campo innescata da Casilio. L’ovale arriva tra le mani del potente giocatore italiano che può oltrepassare la linea per la terza volta in tre partite. In vantaggio 13 a 8 gli Azzurrini continuano a macinare metri con la mischia chiusa. La rimessa laterale non è altrettanto efficace, ma la Francia è costretta a impattare su un muro difensivo consistente dell’Italia che tiene lontano i pericoli fino al 40’ minuto e chiude avanti nel punteggio.



La cronaca del secondo tempo La ripresa comincia con un calcio di punizione di Pucciariello che dà fiducia alla squadra. Sul 16 a 8 la Francia reagisce sfruttando una errata disposizione difensiva degli avversari. Granel riceve un pallone invitante, ha lo spazio e le gambe che gli consentono di marcare la meta che al 44’ minuto accorcia il gap sul 13 a 16. L’Italia si trova poco dopo a fronteggiare 10 minuti in inferiorità numerica per il cartellino giallo a Bozzo. Il lavoro dei suoi compagni però è ottimo, così il tempo scorre senza ulteriori acuti in favore dei francesi. L’appuntamento con la segnatura pesante, purtroppo per gli Azzurrini, è solo rimandato. La Francia inizia un possesso prolungato nei 22 metri avversari e dopo una serie di pick and go arriva l'accelerazione di Brau-Boirie che porta per la prima volta avanti nel tabellino i suoi. La reazione italiana è portentosa: il pacchetto di mischia domina quello francese e al 71’ minuto arriva la meta di Botturi (trasformata da Pucciariello). Gli ultimi dieci minuti sono di pura sofferenza. L’Italia, nonostante un brivido all’ultimo secondo del cronometro, gestisce bene il tempo rimanente e sugli sviluppi di una touche imperfetta, a tempo scaduto, può liberare tutta la tensione dopo il fischio finale e festeggiare un successo che rimarrà negli annali.



Il tabellino Francia U20: 15 Xan Mosques, 14 Maxence Biasotto, 13 Fabien Brau-Boirie, 12 Robin Taccola, 11 Maxim Granell, 10 Jean Cotarmanac’h, 9 Lucas Zamora, 8 Mael Perrin, 7 Siale Wailea Tolofua, 6 Noa Zinzin, 5 Antonin Corso, 4 Corentin Mezou, 3 Zinedine Aouad, 2 Robin Couly, 1 Lino Julien. A disposizione: 16 Lyam Akrab, 17 Sascha Mistrulli, 18 Thomas Duchene, 19 Hugo Descube, 20 Noa Traversier, 21 Thomas Souverbie, 22 Mathys Belaubre, 23 Oliver Cowie. Marcatori Francia mete: 19’ Zamora, 44’ Granel, 62’ Brau-Boirie. Punizioni: 9’ Cotarmanac’h. Trasformazioni 63’ Cotarmanac’h Italia U20: 15 Mirko Belloni, 14 Marco Scalabrin, 13 Federico Zanandrea, 12 Nicola Bozzo, 11 Lorenzo Elettri, 10 Martino Pucciariello, 9 Lorenzo Casilio, 8 Jacopo Botturi ©, 7 Luca Bellucci, 6 Cesare Zucconi, 5 Piero Gritti, 4 Samuele Mirenzi, 3 Marcos Gallorini, 2 Valerio Siciliano, 1 Federico Pisani. A disposizione: 16 Nicholas Gasperini, 17 Sergio Pelliccioli, 18 Davide Ascari, 19 Giacomo Milano, 20 Mattia Midena, 21 Mattia Jimenez, 22 Francesco Imberti, 23 Patrick de Villiers. Marcatori Italia mete: 5’ Casilio, 24’ Scalabrin, 71’ Botturi. Punizioni: 18’ Pucciariello, 42’ Pucciariello. Trasformazioni: 72’ Pucciariello A cura di OnRugby.it