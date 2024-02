Capitan Lamaro commenta l'incredibile 13-13 di Lille contro la Francia: "C'è ovviamente rammarico, potevamo regalarci una gioia e così non è stato. Ma abbiamo dato tutto, abbiamo lottato l'uno per l'altro e di questo siamo orgogliosi. La strada è quella giusta". Guarda l'intervista al capitano azzurro. Italia-Scozia il prossimo 9 marzo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

FRANCIA-ITALIA, GLI HIGHLIGHTS