Gonzalo Quesada rivive il pareggio in casa della Francia: "Peccato per il palo, siamo andati vicini a fare qualcosa di storico. Ma la prestazione è ottima, sono fiero di quanto hanno fatto questi ragazzi, che hanno un grande cuore. Abbiamo sfruttato l'uomo in più, ma in generale siamo stati bravi per tutta la partita. Dobbiamo goderci questo momento". Guarda l'intervista. Italia-Scozia il prossimo 9 marzo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

FRANCIA-ITALIA, GLI HIGHLIGHTS