Diego Dominguez analizza il pareggio dell'Italia a Lille contro la Francia: "Bene il risultato, perché non meritava di perdere. Questa squadra si è ritrovata, non si è sfaldata dopo l'inizio e ha preso fiducia. Ottima prova di Menoncello, giustamente votato man of the match". Guarda il video. Italia-Scozia il prossimo 9 marzo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

FRANCIA-ITALIA, GLI HIGHLIGHTS