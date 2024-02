Al minuto 66 del derby di Parigi, Racing 92-Stade Francais, l'ala degli ospiti, Peniasi Dakuwaqa, recupera un calcio in profondità degli avversari e parte addirittura dalla propria area di meta per 110 metri di falcata in solitaria: batte un avversario, con un calcetto ne scavalca altri - compreso uno a terra - rompe un placcaggio e poi in volata fino a conlcudere a meta. Siamo solo al 25 febbraio, ma potremmo già avere la meta dell'anno. Guarda il VIDEO qui sopra

