Ross Vintcent: rugby, studio e pizze da consegnare

La terza linea dell'Italia si racconta a Sky Sport. 23 anni, nato in Sudafrica e azzurro grazie al nonno, si divide tra rugby, studio e un lavoro part time. Il debutto con l’Italia di Quesada in Irlanda e poi lo ‘shock’ di una maglia titolare contro la Francia. E quel cognome che molti sbagliano…

“Mio nonno ha origini italiane per questo ho il passaporto italiano", inizia così il racconto di Ross Vintcent (con la 'T', poi capirete il perchè). "Nel 2021 sono arrivato nell’Accademia Nazionale. Il primo anno l’ho fatto a Remedello, vicino Brescia. Non proprio un bel posto... L’anno seguente ero a Parma e ho debuttato nel 6 Nazioni Under 20. Poi sono andato a studiare in Gran Bretagna”.

Gioca a Exter, studia economia e... consegna (poche) pizze a domicilio!

Ha le idee chiare il giocatore azzurro classe 2002 che gioca in Gran Bretagna, ad Exeter. Ma non solo: studia economia e consegna pizze a domicilio per Domino’s.

“Lavoro per loro, ma è da un po’ che non faccio un turno. Ne farò un paio al ritorno, ma vediamo come vanno gli studi”. Nato in Sudafrica, è cresciuto ammirando gli Springboks. “Ero un mediano di mischia e i miei modelli erano Fourie du Preez e Faf de Klerk. Passando poi in terza linea mi sono ispirato a Schalk Burger e Josh van der Flier dell’Irlanda”.

Il debutto in maglia azzurra e quella 'T' in meno...

Irlanda. Lì dove ha debuttato in maglia azzurra. Lo stesso colore del suo caschetto. E pazienza se nel nome mancava una T. “E’ un errore comune. Certo, non la miglior sensazione. Ma non importa. E poi era sulla schiena. Non l’ho visto”.