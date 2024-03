Italia-Scozia U20 LIVE alle 20.15 su Sky Sport

Gli azzurrini di Massimo Brunello tornano in campo dopo la storica vittoria a Beziers contro la Francia. A Treviso arriva la Scozia, ultima con un solo punto. Il match è in programma alle 20.15, in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT ascolta articolo

Secondo match casalingo del Sei Nazioni 2024 per l'Italia Under 20. Reduci da una storica vittoria con la Francia, i ragazzi di Massimo Brunello proveranno a replicare con la Scozia, nella sfida in programma alle 20.15 (diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW) a Treviso. Allo stadio Monigo arriva una formazione con cui gli Azzurrini hanno già vinto in passato, compresa la scorsa edizione, quando Glasgow fu espugnata con il punteggio di 40 a 17. Dopo un inizio in sordina a causa della sconfitta con l’Inghilterra per 36 a 11, la nazionale italiana - quarta con quattro punti - ha reagito prontamente: prima l’impresa mancata di un soffio con l’Irlanda, poi il successo sui campioni del mondo della Francia, piegati a domicilio con il punteggio di 23 a 20. Un progresso che fa ben sperare in vista della sfida con i pari età scozzesi, ancora in cerca di un acuto in questa edizione 2024.

Un nuovo XV italiano e l’apporto degli impact player Lo staff tecnico ha deciso di rimescolare le carte e sceglie una formazione abbastanza diversa rispetto a quella che ha vinto a Beziers. Nel reparto dei trequarti il centro Ferdinando Fusari e l’ala Francesco Imberti prendono il posto di Federico Zanandrea e Lorenzo Elettri, mentre in mediana Mattia Jimenez indossa la maglia numero 9 dal primo minuto in sostituzione di Lorenzo Casilio che parte dalla panchina. Variazioni anche nel pack, dove la coppia di piloni composta da Marcos Gallorini e Federico Pisani sarà rimpiazzata inizialmente da Davide Ascari e Sergio Pelliccioli, con Nicholas Gasperini in mezzo alla prima linea nel ruolo di tallonatore. I cambiamenti (che comprendono anche l’inserimento di Bellucci e Midena) fanno parte di una strategia in cui molti giocatori definibili come ‘titolari’ potranno essere utilizzati nel corso della ripresa. Un vero e proprio ruolo di impact player affidato ai ragazzi più esperti, chiamati ad alzare il ritmo quando la partita potrebbe calare di intensità. Confermate alcune delle armi di attacco più pericolose della squadra come Marco Scalabrin e Mirko Belloni, due degli atleti più mobili e ficcanti del reparto arretrato. Il capitano sarà ancora Jacopo Botturi, potente ball carrier e leader del gruppo. Dopo due turni in cui la forza della mischia ha trainato la squadra, l’Italia ha tutta l’intenzione di predicare un rugby in equilibrio tra la dominanza dei primi otto uomini e la velocità dei propri trequarti.

Scozia: ottime qualità in rimessa laterale e spirito combattivo La Scozia arriva al confronto di Treviso con un solo punto in classifica, frutto delle 5 mete realizzate e del relativo punto di bonus conquistato nel match della prima giornata con il Galles, perso per 37 a 29. Poi i dark blues sono incappati in altre due sconfitte, rispettivamente con la Francia per 14 a 29 e con l’Inghilterra per 17 a 30. Nonostante la classifica non sia delle migliori, i ragazzi allenati da Kenny Murray sono sempre rimasti competitivi anche nelle sfide più complicate e appaiono maggiormente organizzati in confronto allo scorso anno. Rispetto ai primi tre turni gli Azzurrini si troveranno di fronte un avversario meno fisico, ma competente in rimessa laterale e capace di distribuirsi nello spazio, con buone individualità in terza linea e prima linea. Tra loro spiccano due giocatori di Edimburgo come il tallonatore Jerry Blyth Rafferty e il numero 8 Tom Currie, entrambi molto abili a impegnare duramente le difese con linee di corsa difficili da difendere. Nella formazione annunciata che prevede 5 cambi rispetto a quella con l’Inghilterra, non ci sarà il capitano Liam McConnell fermo per infortunio. Lo staff scozzese ritrova però il mediano di mischia Hector Patterson e il centro Findlay Thomson, uno dei giocatori più fisici della squadra