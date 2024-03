Galles-Italia, ecco il XV: out Capuozzo, c'è Pani

Gonzalo Quesada ha ufficializzato la formazione che affronterà il Galles sabato 16 marzo alle 15.15. La quinta e ultima giornata del Sei Nazioni sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e NOW con ampio pre partita dalle 14.30

Il Ct dell'Italia, Gonzalo Quesada, ha annunciato la formazione che sabato al Principality Stadium di Cardiff afronterà il Galles. Tre i cambi rispetto alla squadra che ha battuto una settimana fa a Roma la Scozia. Out per un infortunio al dito della mano Ange Capuozzo, estremo giocherà Lorenzo Pani. Mediano di mischia, titolare Stephen Varney. Torna Lorenzo Cannone in terza linea. Panchina con 6 avanti e 2 tre-quarti dove torna anche Manuel Zuliani. Non partiranno con la squadra anche Canali, Ceccarelli, Gesi, Izekor, Mori. Sarà il confronto numero 33 tra le due squadre, il diciottesimo giocato in Galles e il sedicesimo a Cardiff, con l’ultimo precedente nella capitale gallese che sorride agli Azzurri. Direzione di gara affidata al francese Mathieu Raynal.