Sei Nazioni U20: Galles-Italia in LIVE STREAMING

Ultimo turno del Sei Nazioni Under 20 con l'Italia impegnata all’Arms Park di Cardiff contro il Galles. Gli Azzurrini di Brunello vengono dalla vittoria 47-14 sulla Scozia e puntano a eguagliare due record: il terzo posto in classifica dello scorso anno e le 3 vittorie in un'edizione di 2 anni fa. Il match è in diretta ora su Sky Sport Arena e in streaming su NOW e su skysport.it

