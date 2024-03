La squadra capitanata da MIchele Lamaro, galvanizzata dalla vittoria contro la Scozia, torna nello stadio in cui due anni fa ottene un'altra grande impresa, vincendo 22-21 nei minuti finale. Stavolta l'avversario è un Galles ultimo in classifica che non può più sbagliare. Il match in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW dalle 15.15

L'Italia conclude il Sei Nazioni 2024 a Cardiff contro il Galles (in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW dalle 15.15) , una città che evoca dolci ricordi per il rugby italiano. Gli Azzurri troveranno di fronte a loro la nazionale gallese allenata da Warren Gatland, protagonista di un Sei Nazioni in chiaroscuro, senza vittorie all’attivo. Lo spettro del cucchiaio di legno per loro è concreto, gli uomini del CT Gonzalo Quesada invece arrivano da due risultati positivi (pareggio in Francia, vittoria sulla Scozia) e possono legittimamente puntare a un nuovo risultato di prestigio.

La classifica, che vede il Galles inseguire l’Italia al quinto posto distante di quattro punti, non è l’unico tema di questa partita. Gli Azzurri hanno l’opportunità di concludere il miglior Sei Nazioni di sempre e non vogliono lasciarsela scappare. Prima però dovranno fare i conti con una nazionale ferita nell’orgoglio, sconfitta 24 a 45 dalla Francia e poi finita sotto le critiche dei media. Il Galles è reduce da una Coppa del Mondo positiva, ma è anche un gruppo in piena ricostruzione. Molti dei leader storici come Alun Wyn Jones, Leigh Halfpenny e Dan Biggar non ci sono più e i giovani che hanno preso il loro posto, seppur di talento, peccano di esperienza. Sul piano tecnico è una formazione che ha i suoi punti forti in terza linea e nella coppia di centri. Nonostante queste certezze, nel Galles visto fino ad ora sono emersi dei limiti di solidità nelle fasi statiche e nei ricambi dalla panchina. L’Italia può sfruttare questa fase transitoria, ma dovrà fare i conti con l’atmosfera infuocata del Principality Stadium. Nelle partite decisive il pubblico gallese sa bene come dare manforte ai propri beniamini.