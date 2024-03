L'Irlanda batte la Scozia: il Sei Nazioni è suo

Per il secondo anno consecutivo l'Irlanda ha vinto il Sei Nazioni. All'Aviva Stadium di Dublino, i Verdi si sono imposti per 17-13 sulla Scozia nell'ultima giornata del torneo, mettendo così al sicuro l'affermazione in classifica. La Scozia chiude a 12 punti, in attesa di Francia-Inghilterra. L'Italia termina con 11 punti e ultimo chiude il Galles con 4.