Sabato 6 settembre alle 9.05, in diretta su Sky Sport Arena, andrà in scena la sfida numero 109 della storia tra All Blacks e Springbocks, valida per la terza giornata del Rugby Championship, il 4 Nazioni dell'emisfero sud. Una rivalità cominciata nel lontano 1921 e proseguita a colpi di partite sempre spettacoli e molto spesso sul filo dell'equilibrio. Ma che, a volte con trofei a volte solo a livello simbolico, hanno quasi sempre deciso la supremazia mondiale