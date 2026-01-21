Sei Nazioni 2026, i convocati dell'Italia e la copertura di Sky Sport

Il Sei Nazioni 2026 sarà tutto in esclusiva live su Sky e NOW , dal 5 febbraio nella Casa dello Sport di Sky. Ci sono i nomi dei 33 convocati azzurri, capitanati da Michele Lamaro, in vista di Italia-Scozia del 7 febbraio, a Roma. Su Sky Sport ben 45 match e circa 100 ore live tra febbraio e aprile: oltre ai 15 match del Sei Nazioni, dal 6 febbraio anche il Sei Nazioni Under 20 e, dall’11 aprile, quello femminile

La partita inaugurale vedrà in campo i campioni in carica della Francia contro l’ Irlanda . In arrivo uno spettacolo europeo ad alta intensità grazie alle performance di Francia, Galles, Inghilterra, Irlanda, Italia e Scozia in diretta su Sky e in streaming su NOW , con le 5 gare degli azzurri visibili anche in chiaro su TV8 a partire da Italia-Scozia del 7 febbraio a Roma . I 15 match di uno dei tornei rugbystici più prestigiosi al mondo saranno tutti in esclusiva live nella Casa dello Sport , che come sempre garantirà una copertura editoriale completa fatta di circa 100 ore tra eventi live e studi : non solo Sei Nazioni, tra febbraio e aprile in campo anche il Sei Nazioni Under 20 - dal 6 febbraio con la gara inaugurale tra Italia e Scozia a Treviso - e il Sei Nazioni Femminile al via l’11 aprile a Parigi con Francia-Italia, per un totale di 45 match complessivi nell’arco dei tre mesi.

Per il Sei Nazioni di Sky Sport scenderà in campo la migliore squadra di sempre: in campo Diego Dominguez (74 caps, miglior marcatore azzurro di sempre e uno dei sette giocatori ad aver superato i 1000 punti internazionali), Andrea De Rossi (32 caps, capitano al Sei Nazioni 2004), Pippo Frati (4 caps, allenatore) e Alessandro Moscardi (44 caps, capitano al Sei Nazioni 2002). I top match saranno affidati alla telecronaca di Francesco Pierantozzi, Moreno Molla seguirà giorno per giorno dal ritiro dell’Italia gli allenamenti della squadra e farà parte del team dei telecronisti insieme a Federico Fusetti e Paolo Malpezzi. A questa edizione l’Italia arriva con forti ambizioni e spinta da un movimento in grande crescita. L’esordio degli Azzurri è in programma sabato 7 febbraio alle 15.10 allo Stadio Olimpico di Roma, contro la Scozia: l’appuntamento, in diretta su Sky Sport Uno, TV8 (in chiaro come tutti i 5 incontri dell’Italia nel torneo) e NOW, sarà preceduto da un ricco prepartita direttamente sul campo, condotto da Diego Dominguez e Andrea De Rossi. Al termine della sfida non mancheranno le interviste, le analisi e i commenti con i protagonisti. Durante il torneo, su Sky Sport 24 le notizie, le interviste, gli highlights delle partite e il tradizionale appuntamento con Obiettivo Rugby Sei Nazioni, il lunedì alle 17.45 con Diego Dominguez, che replicherà la sua presenza in studio anche nella giornata di giovedì nelle edizioni del canale all news. Il Sei Nazioni 2026 sarà protagonista anche sui canali social ufficiali di @SkySport e godrà di una copertura completa su Facebook, Instagram, Tik Tok e X, #SkyRugby, oltre che sul sito SkySport.it e nella sezione premium Sky Sport Insider