Italrugby, i 33 convocati per il Sei Nazioni 2026

Il Ct Quesada ha ufficializzato la lista degli Azzurri convocati per il raduno di Verona in preparazione al Sei Nazioni. 33 gli atleti convocati in vista del match del 7 febbraio contro la Scozia. Prima convocazione assoluta per Samuele Locatelli, terza linea delle Zebre, esordiente insieme a Damiano Mazza. Rientro in squadra per Odogwu, Gallagher – a un anno dall’ultima convocazione nel Sei Nazioni – Alessandro Fusco che aveva raggiunto gli Azzurri per l’ultimo allenamento in avvicinamento al match contro il Cile