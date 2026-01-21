Offerte Sky
Italrugby, i 33 convocati per il Sei Nazioni 2026

Rugby fotogallery
9 foto

Il Ct Quesada ha ufficializzato la lista degli Azzurri convocati per il raduno di Verona in preparazione al Sei Nazioni. 33 gli atleti convocati in vista del match del 7 febbraio contro la Scozia. Prima convocazione assoluta per Samuele Locatelli, terza linea delle Zebre, esordiente insieme a Damiano Mazza. Rientro in squadra per Odogwu, Gallagher – a un anno dall’ultima convocazione nel Sei Nazioni – Alessandro Fusco che aveva raggiunto gli Azzurri per l’ultimo allenamento in avvicinamento al match contro il Cile

