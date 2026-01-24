Offerte Sky
United Rugby Championship e Top 14, i match su Sky

guida tv

Dopo la pausa per le Coppe Europee, tornano i campionati di rugby. Sabato sera, ore 20.45, sia Zebre che Benetton in campo contemporaneamente per la 10^ giornata dello URC. Su Sky Sport Mix Zebre-Glasgow e su Sky Sport Max, Cardiff-Benetton. Domenica sera si chiude su Sky Sport Uno e Mix, alle 21.05, col posticipo del campionato francese fra Clermon e La Rochelle

IL SEI NAZIONI SOLO SU SKY SPORT

Sarà un fine settimana di grande rugby quello che sta per cominciare su Sky e in streaming su NOWPer lo United Rugby Championship si gioca la 10^ giornata con le due franchigie italiane impegnate sabato 24 gennaio, in contemporanea alle 20.45: in diretta su Sky Sport Mix e NOW le Zebre ospitano Glasgow, mentre la Benetton Treviso è impegnato nella trasferta di Cardiff con diretta su Sky Sport Max e NOW.

Come ogni fine settimana, l’ultimo appuntamento in ordine di tempo è con il campionato nazionale di maggiore qualità in Europa: il Top 14 francese vive la sua 15ª giornata e domenica 25 gennaio alle 21.05 propone Clermont-La Rochelle in diretta su Sky Sport Uno e NOW. Su Sky Sport 24 notizie, interviste e gli highlights delle partite. Il grande rugby è sempre protagonista anche sui canali social ufficiali di @SkySport, oltre che sul sito skysport.it e sulla APP Sky Sport

La programmazione su Sky e NOW

Sabato 24 gennaio

  • Ore 20.45: ZEBRE-GLASGOW su Sky Sport Mix e NOW (Molla/De Rossi)
  • Ore 20.45: CARDIFF-BENETTON TREVISO su Sky Sport Max e NOW (Malpezzi/Fusetti)

Domenica 25 gennaio

  • Ore 21.05: CLERMONT-LA ROCHELLE su Sky Sport Uno e NOW (Malpezzi/De Rossi)

