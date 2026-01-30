Offerte Sky
United Rugby Championship e Top 14, le partite su Sky

Rugby

Ultimo weekend prima del Sei Nazioni di rugby. Si gioca nei vari campionati europei: tre le partite da seguire live su Sky e NOW. Si comincia venerdì sera con l'URC su Sky Sport Arena con Benetton-Scarlets. Sabato, stesso canale, alle ore 16, Zebre-Connacht. Domenica, alle 21.05 su Sky Sport Max, Pau-Tolone, posticipo della 16^ giornata del campionato francese

IL SEI NAZIONI SOLO SU SKY

Il grande rugby di club prosegue la sua stagione internazionale su Sky e in streaming su NOWPer lo United Rugby Championship si gioca la 11^ giornata con le due franchigie italiane impegnate in una doppia sfida da non perdere: venerdì 30 gennaio alle 20.30 in diretta su Sky Sport Arena e NOW la Benetton Treviso ospita gli Scarlets. Sabato 31 gennaio alle 16 la seconda partita, con le Zebre impegnate in casa contro Connacht in diretta su Sky Sport Arena e NOW. Come ogni fine settimana, l’ultimo appuntamento in ordine di tempo è con il campionato nazionale di maggiore qualità in Europa: il Top 14 francese vive la sua 16^ giornata e domenica 1° febbraio alle 21.05 propone Pau-Tolone in diretta su Sky Sport Max e NOW.

Su Sky Sport 24 notizie, interviste e gli highlights delle partite. Il grande rugby è sempre protagonista anche sui canali social ufficiali di @SkySport, oltre che sul sito skysport.it e sulla APP Sky Sport.

La programmazione su Sky e NOW

Venerdì 30 gennaio

 Ore 20.30: BENETTON-SCARLETS, Sky Sport Arena e NOW (Pierantozzi-De Rossi)

Sabato 31 gennaio

Ore 16: ZEBRE-CONNACHT, Sky Sport Arena e NOW (Molla-Fusetti)

Domenica 1° febbraio

Ore 21.05: PAU-TOLONE, Sky Sport Max e NOW (Pierantozzi-De Rossi) 

United Rugby Championship e Top 14, i match su Sky

guida tv

Dopo la pausa per le Coppe Europee, tornano i campionati di rugby. Sabato sera, ore 20.45, sia...

Sei Nazioni 2026, convocati Italia e copertura Sky

italrugby

Il Sei Nazioni 2026 sarà tutto in esclusiva live su Sky e NOW, dal 5 febbraio...

Sei Nazioni su Sky, la conferenza di presentazione

rugby

Si è svolta a Sky la conferenza stampa con l'annuncio dei convocati azzurri al prossimo Sei...

United Rugby Championship e Top 14, i match su Sky

guida tv

Nona giornata nello URC, con la doppia sfida italo-scozzese. Sabato alle ore 18.30,...

Derby azzurro, URC e Top-14: il programma su Sky

guida tv

Natale con il grande rugby su Sky Sport e NOW: per lo United Rugby Championship si...
