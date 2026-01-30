Ultimo weekend prima del Sei Nazioni di rugby. Si gioca nei vari campionati europei: tre le partite da seguire live su Sky e NOW . Si comincia venerdì sera con l'URC su Sky Sport Arena con Benetton-Scarlets. Sabato, stesso canale, alle ore 16, Zebre-Connacht. Domenica, alle 21.05 su Sky Sport Max, Pau-Tolone, posticipo della 16^ giornata del campionato francese

Il grande rugby di club prosegue la sua stagione internazionale su Sky e in streaming su NOW. Per lo United Rugby Championship si gioca la 11^ giornata con le due franchigie italiane impegnate in una doppia sfida da non perdere: venerdì 30 gennaio alle 20.30 in diretta su Sky Sport Arena e NOW la Benetton Treviso ospita gli Scarlets. Sabato 31 gennaio alle 16 la seconda partita, con le Zebre impegnate in casa contro Connacht in diretta su Sky Sport Arena e NOW. Come ogni fine settimana, l’ultimo appuntamento in ordine di tempo è con il campionato nazionale di maggiore qualità in Europa: il Top 14 francese vive la sua 16^ giornata e domenica 1° febbraio alle 21.05 propone Pau-Tolone in diretta su Sky Sport Max e NOW.

Su Sky Sport 24 notizie, interviste e gli highlights delle partite. Il grande rugby è sempre protagonista anche sui canali social ufficiali di @SkySport, oltre che sul sito skysport.it e sulla APP Sky Sport.