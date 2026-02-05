Da giovedì 5 a sabato 7 febbraio appuntamento con la prima giornata dei Sei Nazioni 2026, da seguire in esclusiva live su Sky e NOW . Sabato l’esordio degli Azzurri contro la Scozia, con studi pre e post partita da Roma con Martin Castrogiovanni, Andrea De Rossi e Diego Dominguez. Da venerdì 6 febbraio in campo anche il Sei Nazioni U20

L’esordio degli Azzurri di Gonzalo Quesada contro la Scozia a Roma, in un Olimpico che si preannuncia tutto esaurito, è fissato alle 15.10 di sabato 7 febbraio , in diretta su Sky Sport Uno e in chiaro su TV8 . La telecronaca sarà di Francesco Pierantozzi , con il commento tecnico di Federico Fusetti e le interviste a bordocampo di Moreno Molla . Studi pre e post partita da Roma con Martin Castrogiovanni, Andrea De Rossi e Diego Dominguez . A seguire, alle 17.40 , ancora su Sky Sport Uno , l’ Inghilterra , a cui il trofeo manca dal 2020, affronta il Galles nella leggendaria cornice del Twickenham Stadium di Londra.

Tutto il Sei Nazioni in esclusiva live su Sky

I 15 match del Sei Nazioni 2026 saranno tutti in esclusiva live nella Casa dello Sport di Sky, che come sempre garantirà una copertura editoriale completa con circa 100 ore tra eventi live e studi: non solo Guinness Sei Nazioni, tra febbraio e aprile in campo anche il Sei Nazioni Under 20 - dal 6 febbraio, con la gara inaugurale tra Italia e Scozia a Treviso - e il Guinness Sei Nazioni Femminile al via l’11 aprile a Parigi con Francia-Italia, per un totale di 45 match complessivi nell’arco dei tre mesi.

Con risultati, classifiche, notizie e highlights, il Sei Nazioni è protagonista anche su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sui profili e account ufficiali di Sky Sport sui principali social network.