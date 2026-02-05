Da giovedì 5 a sabato 7 febbraio appuntamento con la prima giornata dei Sei Nazioni 2026, da seguire in esclusiva live su Sky e NOW. Sabato l’esordio degli Azzurri contro la Scozia, con studi pre e post partita da Roma con Martin Castrogiovanni, Andrea De Rossi e Diego Dominguez. Da venerdì 6 febbraio in campo anche il Sei Nazioni U20
Al via su Sky e in streaming su NOW l’edizione 2026 del Sei Nazioni di rugby. Oggi, giovedì 5 febbraio, allo Stade de France di Parigi, la Francia inizia la difesa del suo titolo contro l’Irlanda, alle 21.10 su Sky Sport Uno.
Sabato l'esordio dell'Italia contro la Scozia
L’esordio degli Azzurri di Gonzalo Quesada contro la Scozia a Roma, in un Olimpico che si preannuncia tutto esaurito, è fissato alle 15.10 di sabato 7 febbraio, in diretta su Sky Sport Uno e in chiaro su TV8. La telecronaca sarà di Francesco Pierantozzi, con il commento tecnico di Federico Fusetti e le interviste a bordocampo di Moreno Molla. Studi pre e post partita da Roma con Martin Castrogiovanni, Andrea De Rossi e Diego Dominguez. A seguire, alle 17.40, ancora su Sky Sport Uno, l’Inghilterra, a cui il trofeo manca dal 2020, affronta il Galles nella leggendaria cornice del Twickenham Stadium di Londra.
Tutto il Sei Nazioni in esclusiva live su Sky
I 15 match del Sei Nazioni 2026 saranno tutti in esclusiva live nella Casa dello Sport di Sky, che come sempre garantirà una copertura editoriale completa con circa 100 ore tra eventi live e studi: non solo Guinness Sei Nazioni, tra febbraio e aprile in campo anche il Sei Nazioni Under 20 - dal 6 febbraio, con la gara inaugurale tra Italia e Scozia a Treviso - e il Guinness Sei Nazioni Femminile al via l’11 aprile a Parigi con Francia-Italia, per un totale di 45 match complessivi nell’arco dei tre mesi.
Con risultati, classifiche, notizie e highlights, il Sei Nazioni è protagonista anche su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sui profili e account ufficiali di Sky Sport sui principali social network.
Programmazione 1^ giornata del Sei Nazioni su Sky e NOW
Giovedì 5 febbraio
- Alle 21.10: FRANCIA-IRLANDA su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena. Telecronaca: Francesco Pierantozzi–Andrea De Rossi
Sabato 7 febbraio
- Alle 15.10, con prepartita alle 14.30: ITALIA–SCOZIA su Sky Sport Uno. Telecronaca: Francesco Pierantozzi-Federico Fusetti. Studi: Francesco Pierantozzi-Martin Castrogiovanni-Diego Dominguez. Inviato: Moreno Molla
- Alle 17.40: INGHILTERRA–GALLES su Sky Sport Uno. Telecronaca: Paolo Malpezzi-Pippo Frati
Programmazione 1^ giornata Sei Nazioni U20 su Sky e NOW
Venerdì 6 febbraio
- Alle 20.15: ITALIA-SCOZIA su Sky Sport Max. Telecronaca: Paolo Malpezzi–Federico Fusetti
- Alle 20.45: INGHILTERRA-GALLES su Sky Sport Mix. Telecronaca: Moreno Molla
Sabato 7 febbraio
- Alle 21: FRANCIA-IRLANDA su Sky Sport Arena. Telecronaca: Matteo Viscardi–Pippo Frati