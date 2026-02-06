Il Sei Nazioni 2026 dell'Italia U20 si apre con una netta sconfitta con la Scozia U20 con il punteggio di 10-36. Allo stadio Monigo di Treviso la squadra guidata dal nuovo allenatore Andrea Di Giandomenico non entra mai in partita contro una squadra ben messa in campo, ordinata che fa cose semplici ma efficaci. Fra sette giorni, per la seconda giornata del torneo, Azzurri attesi dalla trasferta in Irlanda ascolta articolo

La partita si apre subito con una brutta notizia per gli Azzurrini: il placcaggio di Luca Rossi su Henry Widdowson è pericoloso (azione a ribaltare l’avversario). Il TMO rileva l’infrazione e al 2’ l’arbitro francese Bralley estrae il cartellino giallo per l’ala dell’Italia. La Scozia ne approfitta andando in vantaggio due minuti più tardi: il calcio-passaggio di Rory Dalziel è preciso per l’ala Nairn Moncrief che deve solo schiacciare l’ovale in meta. 0-5. Dopo 10’ di difficoltà l’Italia accorcia le distanze alla prima vera occasione. Ostruzione di Alfie Blackett su Malik Faissal, Roberto Fasti non ci pensa due volte e dalla piazzola centra i pali portando il punteggio sul 3-5.

L'Italia fatica a entrare in partita, commette falli e concede il possesso del pallone alla Scozia che si dimostra squadra ordinata e matura. Al 28' gli ospiti segnano ancora con il capitano Joe Roberts, bravo a mettere a terra la palla dopo un netto avanzamento del maul. La trasformazione di Hamish MacArthur porta il punteggio sul 3-12. Al 34’, dopo una meta annullata a Jake Dalziel dal TMO, la Scozia passa ancora contro una difesa azzurra in difficoltà. Touche ben conquistata, il passaggio all’interno di MacArthur è puntuale per la corsa di Henry Kesterton che in tuffo porta i suoi sul 3-17, risultato con cui si chiuderà la prima frazione di gioco.

Il secondo tempo si apre con la Scozia in attacco: al 46' arriva la quarta meta con Nairn Moncrief ma il TMO annulla poiché l’ala di Edinburgh perde il pallone in tuffo prima di schiacciarlo regolarmente. Nessun problema per gli ospiti che 2’ dopo ottengono il punto di bonus offensivo con la grande giocata di Jake Dalziel: calcetto e palla raccolta sotto i pali. 3-24. Dopo una lunga sosta per permettere ai soccorritori di assistere l’infortunato Pietro Celi (uscito in barella) arriva la prima fiammata degli Azzurrini. Bravissimo Enoch Opoku a caricare gli avversari e a mantenere il possesso del pallone; la seconda linea di Bath riesce a servire Daniele Coluzzi che accelera e segna. 10-24. L'Italia ritrova energia e speranza nel recuperare lo svantaggio di 14 punti ma la difesa ordinata della Scozia respinge ogni tentativo della squadra di Andrea Di Giandomenico. I segnali positivi degli Azzurrini però vengono stroncati dalla quinta meta scozzese di Rory McHaffie, lesto a raccogliere il pallone perso in avanti da Vitale. 10-31 dopo la trasformazione di MacArthur. Nel finale c'è spazio anche per la sesta meta della Scozia: l’autore è Harvey Preston che porta in dote altri 5 punti fissando il risultato finale sul 10-36.

Sei Nazioni U20 2026: il tabellino di Italia-Scozia Italia : 15. Pietro Celi, 14. Malik Faissal, 13. Daniele Coluzzi, 12. Riccardo Casarin (C), 11. Luca Rossi, 10. Roberto Fasti, 9. Alessandro Teodosio, 8. Davide Sette, 7. Carlo Antonio Bianchi, 6. Antony Italo Miranda, 5. Enoch Opoku-Gyamfi, 4. Simone Fardin, 3. Erik Meroi, 2. Ettore Dinarte, 1. Christian Brasini. A disposizione : 16. Valerio Pelli, 17. Giacomo Messori, 18. Leonardo Tosi, 19. Jaheim Noel Wilson, 20. Marco Spreafichi, 21. Nikolaj Varotto, 22. Edoardo Vitale, 23. Tommaso Roda

: 15. Pietro Celi, 14. Malik Faissal, 13. Daniele Coluzzi, 12. Riccardo Casarin (C), 11. Luca Rossi, 10. Roberto Fasti, 9. Alessandro Teodosio, 8. Davide Sette, 7. Carlo Antonio Bianchi, 6. Antony Italo Miranda, 5. Enoch Opoku-Gyamfi, 4. Simone Fardin, 3. Erik Meroi, 2. Ettore Dinarte, 1. Christian Brasini. Mete : Daniele Coluzzi (59’)

: Daniele Coluzzi (59’) Calci di trasformazione : Roberto Fasti (60’)

Calci di punizione : Roberto Fasti (18’)

: Roberto Fasti (60’) : Roberto Fasti (18’) Scozia : 15. Henry Widdowson, 14. Nairn Moncrieff, 13. Campbell Waugh, 12. Henry Kesterton, 11. Rory McHaffie, 10. Jake Dalziel, 9. Hamish MacArthur, 1. Oliver McKenna, 2. Joe Roberts – (C), 3. Ollie Blyth-Lafferty, 4. Christian Lindsay, 5. Alfie Blackett, 6. Sam Byrd, 7. Jack Utterson, 8. Rory Purvis. A disposizione: 16. Jamie McAughtrie, 17. Will Pearce, 18. Jamie Stewart, 19. Fin Ronnie, 20. Harvey Preston, 21. Oliver Finlayson-Russell, 22. Adam McKenzie, 23. Calum Jessop

: 15. Henry Widdowson, 14. Nairn Moncrieff, 13. Campbell Waugh, 12. Henry Kesterton, 11. Rory McHaffie, 10. Jake Dalziel, 9. Hamish MacArthur, 1. Oliver McKenna, 2. Joe Roberts – (C), 3. Ollie Blyth-Lafferty, 4. Christian Lindsay, 5. Alfie Blackett, 6. Sam Byrd, 7. Jack Utterson, 8. Rory Purvis. 16. Jamie McAughtrie, 17. Will Pearce, 18. Jamie Stewart, 19. Fin Ronnie, 20. Harvey Preston, 21. Oliver Finlayson-Russell, 22. Adam McKenzie, 23. Calum Jessop Mete : Nairn Moncrieff (4’), Joe Roberts (28’), Henry Kesterton, (34’), Jake Dalziel (48’), Rory McHaffie (73’), Harvey Preston (77’).

: Nairn Moncrieff (4’), Joe Roberts (28’), Henry Kesterton, (34’), Jake Dalziel (48’), Rory McHaffie (73’), Harvey Preston (77’). Calci di trasformazione : Hamish MacArthur (29’, 49’, 74’)

: Hamish MacArthur (29’, 49’, 74’) Calci di punizione: /