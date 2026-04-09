Sei Nazioni femminile, la formazione delle Azzurre

Il Ct Fabio Roselli ha annunciato la formazione dell’Italia per la sfida d’esordio a Grenoble con la Francia. Azzurre in campo sabato 11 aprile alle 13.25 live su Sky Sport Arena e in streaming su NOW
Il Ct Azzurro Fabio Roselli ha scelto le 23 atlete che scenderanno in campo sabato 11 aprile alle 13.25 (live su Sky Sport Arena e NOW) allo Stade des Alpes di Grenoble per Francia-Italia, sfida che inaugura l’edizione 2026 del Guinness Women’s Six Nations. Per affrontare le transalpine di coach Ratier, ex tecnico dello Stade Bordelais, all’esordio alla guida della sua nazionale, Roselli opta per una prima linea formata da Turani, Vecchini e Pilani, con Fedrighi e Duca in seconda linea e una terza linea composta da Sgorbini, Ranuccini e dalla capitana Elisa Giordano. In mediana Bitonci e Madiam i centri saranno Mannini e D’Incà, con triangolo allargato Granzotto, Muzzo e Ostuni Minuzzi. In panchina il Ct porta due esordienti: la tallonatrice di Colorno Chiara Cheli e la MVP della Finale di Serie A Elite Femminile e Campionessa D’Italia, la seconda linea di Valsugana Elettra Costantini. Assieme A loro Gaia Maris, Vittoria Zanette, Beatrice Veronese, la Centuriona Sofia Stefan, Emma Stevanin e Gaia Buso.
La formazione Azzurra per Francia-Italia
15. Vittoria OSTUNI MINUZZI (Valsugana Rugby Padova, 44 caps)
14. Aura MUZZO (LOU Rugby, 58 caps)
13. Alyssa D’INCÀ (Blagnac Rugby, 35 caps)
12. Sara MANNINI (Rugby Colorno, 12 caps)
11. Francesca GRANZOTTO (Exeter Chiefs, 24 caps)
10. Veronica MADIA (Blagnac Rugby, 60 caps)
9. Alia BITONCI (Valsugana Rugby Padova, 10 caps)
8. Elisa GIORDANO (Capitana, Valsugana Rugby Padova, 78 caps)
7. Alissa RANUCCINI (LOU Rugby, 18 caps)
6. Francesca SGORBINI (ASM Clermont Rugby, 37 caps)
5. Giordana DUCA (Valsugana Rugby Padova, 60 caps)
4. Valeria FEDRIGHI (Rugby Colorno, 67 caps)
3. Alessia PILANI (Stade Bordelais Rugby, 9 caps)
2. Vittoria VECCHINI (Valsugana Rugby Padova, 41 caps)
1. Silvia TURANI (Harlequins, 47 caps)
A disposizione
16. Chiara CHELI (Rugby Colorno, esordiente)
17. Gaia MARIS (Valsugana Rugby Padova, 42 caps)
18. Vittoria ZANETTE (LOU Rugby, 2 caps)
19. Elettra COSTANTINI (Valsugana Rugby Padova, esordiente)
20. Beatrice VERONESE (RCTPM Toulon, 31 caps)
21. Sofia STEFAN (RCTPM Toulon, 101 caps)
22. Emma STEVANIN (Valsugana Rugby Padova, 27 caps)
23. Gaia BUSO (Villorba Rugby, 4 caps)
Programmazione 1^ giornata Sei Nazioni femminile su Sky e NOW
Sabato 11 aprile
- Alle 13.25: FRANCIA-ITALIA su Sky Sport Arena. Telecronaca: Paolo Malpezzi e commento di Andrea De Rossi
- Alle 15.25: INGHILTERRA-IRLANDA su Sky Sport Arena. Telecronaca: Paolo Malpezzi
- Alle 17.40: GALLES-SCOZIA su Sky Sport Arena. Telecronaca: Matteo Viscardi