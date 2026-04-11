Sconfitta all’esordio per l'Italia nel Sei Nazioni femminile: le Azzurre, protagoniste di un buon primo tempo, calano nella ripresa e cedono 7-40 alla Francia. Di seguito la cronaca del match di Grenoble

L’Italia esce sconfitta all’esordio nel Sei Nazioni femminile 2026 con la Francia: allo Stade des Alpes di Grenoble il match finisce 40-7. La squadra di Fabio Roselli gioca un buon primo tempo, mostrando una difesa solida, fasi statiche sufficienti e un discreto possesso palla. Nella ripresa però le padrone di casa impongono la loro maggiore energia fisica grazie anche a una panchina di livello, travolgono le Azzurre marcando in totale sei mete.