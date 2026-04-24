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l'intervista

Madia: "Il rugby è la mia vita, ma il futuro va costruito passo dopo passo"

Emiliano Tomasini
©Getty

Dubbi e certezze accompagnano il percorso di Veronica Madia: tra rugby, lavoro e futuro, ogni decisione apre nuove domande ma lascia anche punti fermi. Dal Sei Nazioni all’esperienza in Francia, il suo racconto è fatto di sacrifici, crescita e passione. "Per giocare i Mondiali ho preso ferie o aspettative dal lavoro: è dura, ma il rugby è ciò che amo": la sua intervista a Sky Sport Insider

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