Madia: "Il rugby è la mia vita, ma il futuro va costruito passo dopo passo"

Dubbi e certezze accompagnano il percorso di Veronica Madia: tra rugby, lavoro e futuro, ogni decisione apre nuove domande ma lascia anche punti fermi. Dal Sei Nazioni all’esperienza in Francia, il suo racconto è fatto di sacrifici, crescita e passione. "Per giocare i Mondiali ho preso ferie o aspettative dal lavoro: è dura, ma il rugby è ciò che amo": la sua intervista a Sky Sport Insider