Sei Nazioni, dove vedere Italia-Scozia

Oggi alle ore 17.30, allo stadio Sergio Lanfranchi di Parma l’Italia riceve la Scozia per la terza giornata del Sei Nazioni femminile. Le due formazioni sono reduci da una sconfitta con passivi pesanti: le Azzurre con l’Irlanda per 57-20 mentre le Highlanders con le detentrici del torneo, l’Inghilterra, per 7-84. Appuntamento in diretta su Sky Sport Arena e NOW. Il match sarà diretto dall’arbitro irlandese Robbie Jenkinson ascolta articolo

Per il primo match casalingo del Sei Nazioni 2026 l’head coach dell’Italia, Fabio Roselli, modifica la formazione titolare delle Azzurre che ospita la Scozia. Cinque i cambi dello staff tecnico che fra i trequarti ritrova Michela Sillari come secondo centro e schiera Aura Muzzo (maglia 14) per Gaia Buso con spostamento di Alyssa D’Incà da centro alla corsia esterna (ala numero 11). Cambia anche il mediano d’apertura: Veronica Madia prende il posto di Emma Stevanin a fianco della confermata Sofia Stefan. Novità anche fra le avanti con Giordana Duca che si riprende il ruolo di seconda linea al posto di Elettra Costantini e una prima linea quasi interamente nuova: mantiene la titolarità solo la numero 2 Vittoria Vecchini che reggerà il peso della mischia con Silvia Turani a sinistra che raggiungerà i 50 caps (in panchina Gaia Maris) e Vittoria Zanette a destra (in panchina Alessia Pilani).

XV titolare con 5 novità per la Scozia Dall’altra parte Sione Fukofuka, l’allenatore tongano-australiano della Scozia, deve rinunciare a Rhona Lloyd e Emily Coubrough, entrambe fuori per protocollo concussion, ed Evie Wills per un infortunio al braccio, e sceglie un XV titolare con 5 novità rispetto al match perso con le inglesi. Il pilone sinistro Demi Swann partirà dal 1’ per la prima volta dopo due gare da subentrante, così come le flanker Eva Donaldson (6) e Rachel McLachlan (7) e le due trequarti Lucia Scott (nr 13) e Francesca McGhie (nr 14), al rientro dopo diversi problemi fisici.

Negli ultimi nove incontri giocati l’Italia ha vinto 6 volte Nella sfida di Parma l’Italia proverà a fare quello che non le è riuscito con Francia e Irlanda (se non a corrente alternata): giocare a un ritmo elevato per 80’ e impedire a una squadra fisica come la Scozia di arginare la velocità e la qualità delle trequarti azzurre come Muzzo, Ostuni Minuzzi, D’Incà, Mannini e la rientrante Sillari. Altro focus importante sarà la sfida in mischia ordinata ma soprattutto tornare a essere dominanti in touche (fase di conquista in sofferenza in Irlanda) con la coppia Duca-Fedrighi chiamate a una partita di sostanza. Negli ultimi nove incontri giocati dalle due Nazionali (dal 2016 al 2025) l’Italia ha vinto 6 volte (il più recente nel 2025 a Edimburgo per 17-25) con 3 successi scozzesi. Le Highlanders hanno segnato 136 punti (15.1 di media) mentre le Azzurre 205 con una media di 22.8. Inoltre le statistiche dicono che dei 4 match giocati in casa (degli ultimi 9) la squadra di Fabio Roselli ne ha vinti 3 perdendone uno solo nel 2024 con il risultato di 10-17.

Le formazioni di Italia-Scozia Italia: 15. Vittoria Ostuni Minuzzi, 14. Aura Muzzo, 13. Michela Sillari, 12. Sara Mannini, 11. Alyssa D’Incà, 10. Veronica Madia, 9. Sofia Stefan, 8. Elisa Giordano (C), 7. Alissa Ranuccini, 6. Francesca Sgorbini, 5. Giordana Duca, 4. Valeria Fedrighi, 3. Vittoria Zanette, 2. Vittoria Vecchini, 1. Silvia Turani A disposizione: 16. Chiara Cheli, 17.Gaia Maris, 18. Alessia Pilani, 19. Alessandra Frangipani, 20. Margherita Tonellotto, 21. Alia Bitonci, 22. Emma Stevanin, 23. Francesca Granzotto Scozia: 15. Chlor Rollie, 14. Francesca McGhie, 13. Lucia Scott, 12. Meryl Smith, 11. Shona Campbell, 10. Helen Nelson (VC), 9. Leia Brebner-Holden, 8. Rachel Malcolm (C), 7. Rachel McLachlan, 6.Eva Donaldson, 5. Hollie Cunningham, 4. Emma Wassell, 3. Ellian Clarke, 2. Lana Skeldon, 1. Demi Swann A disposizione: 16. Elis Martin, 17.Leah Bartlett, 18. Molly Poolman, 19. Holland Bogan, 20. Louise McMillan, 21. Alex Stewart, 22. Rianna Darroch, 23. Rachel Phillips Approfondimento Dubbi e Certezze - Veronica Madia si racconta