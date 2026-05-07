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l'intervista

Granzotto: "Cerco il mio posto, nel rugby e nella vita"

Emiliano Tomasini
Credits FIR/Getty

La ricerca è il filo che attraversa il percorso di Francesca Granzotto: nel Sei Nazioni, nel confronto con l’Inghilterra e nelle scelte sul futuro. Tra crescita, sacrifici e un domani ancora da definire, ogni esperienza diventa un passaggio per capire chi essere, dentro e fuori dal rugby. La sua intervista a Sky Sport Insider

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