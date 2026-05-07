Il Ct dell'Italia femminile di rugby, Fabio Roselli, ha annunciato la formazione che sabato a Parma, ore 15 diretta su Sky Sport Max e NOW, affronterà le Red Roses inglesi nella 4^ giornata del Sei Nazioni. Rispetto alla squadra che due settimane fa aveva battuto la Scozia, ci sono due cambi. In terza linea, Veronese prende il posto di Sgorbini, in seconda linea, Frangipani sostituisce Duca

Fabio Roselli ha scelto le 23 atlete che scenderanno in campo sabato 9 maggio allo Stadio Sergio Lanfranchi di Parma nella sfida all’Inghilterra, campionessa del Mondo in carica e detentrice degli ultimi sette Sei Nazioni Femminili. Una sfida intensa, per la quale Roselli sceglie una prima linea composta da Turani, Vecchini e Zanette, con Fedrighi e Frangipani in seconda linea, Veronese, Ranuccini e la Capitana Elisa Giordano in terza. Mediana con Stefan e Madia, i centri saranno Mannini e Sillari, mentre il triangolo allargato sarà composto da D’Incà, Muzzo e Ostuni Minuzzi. In panchina spazio all’esordiente Gaia Dosi. Assieme a lei Cheli, Maris, Duca, Sgorbini, Bitonci, Stevanin, Granzotto.