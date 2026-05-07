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Sei Nazioni, la formazione dell'Italia per l'Inghilterra

Rugby
Foto FIR

Il Ct dell'Italia femminile di rugby, Fabio Roselli, ha annunciato la formazione che sabato a Parma, ore 15 diretta su Sky Sport Max e NOW, affronterà le Red Roses inglesi nella 4^ giornata del Sei Nazioni. Rispetto alla squadra che due settimane fa aveva battuto la Scozia, ci sono due cambi. In terza linea, Veronese prende il posto di Sgorbini, in seconda linea, Frangipani sostituisce Duca

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Fabio Roselli ha scelto le 23 atlete che scenderanno in campo sabato 9 maggio allo Stadio Sergio Lanfranchi di Parma nella sfida all’Inghilterra, campionessa del Mondo in carica e detentrice degli ultimi sette Sei Nazioni Femminili. Una sfida intensa, per la quale Roselli sceglie una prima linea composta da Turani, Vecchini e Zanette, con Fedrighi e Frangipani in seconda linea, Veronese, Ranuccini e la Capitana Elisa Giordano in terza. Mediana con Stefan e Madia, i centri saranno Mannini e Sillari, mentre il triangolo allargato sarà composto da D’Incà, Muzzo e Ostuni Minuzzi. In panchina spazio all’esordiente Gaia Dosi. Assieme a lei Cheli, Maris, Duca, Sgorbini, Bitonci, Stevanin, Granzotto.

La formazione Azzurra

15. Vittoria OSTUNI MINUZZI (Valsugana Rugby Padova, 47 caps)

14. Aura MUZZO (LOU Rugby, 61 caps)

13. Michela SILLARI (Valsugana Rugby Padova, 96 caps)

12. Sara MANNINI (Rugby Colorno, 15 caps)

11. Alyssa D’INCÀ (Blagnac Rugby, 38 caps)

10. Veronica MADIA (Blagnac Rugby, 63 caps)

9. Sofia STEFAN (RCTPM Toulon, 104 caps)

8. Elisa GIORDANO (Capitana, Valsugana Rugby Padova, 81 caps)

7. Alissa RANUCCINI (LOU Rugby, 21 caps)

6. Beatrice VERONESE (RCTPM Toulon, 33 caps)

5. Alessandra FRANGIPANI (Villorba Rugby, 14 caps)

4. Valeria FEDRIGHI (Rugby Colorno, 70 caps)

3. Vittoria ZANETTE (LOU Rugby, 5 caps)

2. Vittoria VECCHINI (Valsugana Rugby Padova, 44 caps)

1. Silvia TURANI (Harlequins, 50 caps)

A disposizione

16. Chiara CHELI (Rugby Colorno, 3 caps)

17. Gaia MARIS (Valsugana Rugby Padova, 45 caps)

18. Gaia DOSI (Rugby Colorno, Esordiente)

19. Giordana DUCA (Valsugana Rugby Padova, 63 caps)

20. Francesca SGORBINI (ASM Clermont, 40 caps)

21. Alia BITONCI (Valsugana Rugby Padova, 13 caps)

22. Emma STEVANIN (Valsugana Rugby Padova, 30 caps)

23. Francesca GRANZOTTO (Exeter Chiefs, 26 caps)

Approfondimento

Ricerca - Francesca Granzotto si racconta

La 4^ giornata Sei Nazioni femminile su Sky e NOW

Italia-Inghilterra inaugura la quarta giornata del Sei Nazioni. Calcio d’inizio alle ore 15.00 del 9 maggio, in diretta su Sky Sport Max e in streaming su NOW. Alle 19.30 spazio a Irlanda-Galles (ore 19.30 su Sky Sport Mix). Domenica 10 maggio appuntamento con Scozia-Francia alle ore 11 su Sky Sport Max.

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