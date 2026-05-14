Stevanin: "Rugby, studio e dovere: ora voglio più leggerezza"

La solidità come punto di forza, ma anche come limite da superare. Emma Stevanin racconta il Sei Nazioni, la crescita nel rugby, gli studi, i sacrifici fatti per arrivare in alto e il desiderio, oggi, di concedersi più libertà dentro e fuori dal campo
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