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La finale dello URC e le semifinali del TOP 14 su Sky

Rugby

Grande weekend di rugby live su Sky e NOW. Si comincia venerdì alle 20.30, diretta Sky Sport Arena, con la finale dello URC tra Leinster e Bulls. Sempre venerdì, alle 21.05, su Sky Sport Max, prima semifinale del campionato francese tra Tolosa e Racing. Sabato, stessa ora, la seconda semifinale Montpellier-Stade Français su Sky Sport Arena

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Fine settimana all'insegna del grande rugby su Sky e in streaming su NOW, con un doppio appuntamento da non perdere: la finale dello United Rugby Championship e le semifinali del TOP 14 francese. Si parte venerdì 19 giugno, con l'atto conclusivo dello United Rugby Championship: al Croke Park di Dublino, il Leinster sfida i Bulls nella finale per il titolo, in diretta dalle 20.30 su Sky Sport ArenaA seguire, alle 21.05 su Sky Sport Max, spazio alla prima semifinale del TOP 14, in programma all'Orange Vélodrome di Marsiglia, con la sfida tra Tolosa e Racing 92. Il quadro si completerà sabato 20 giugno, alle 21.05 su Sky Sport Arena, con il confronto tra Montpellier e Stade Français. Le vincitrici delle due semifinali si contenderanno il titolo nella finale, in programma sabato 27 giugno alle 21.05 allo Stade de France di Saint-Denis, a Parigi. Su Sky Sport 24 notizie, interviste e gli highlights delle partite. Il grande rugby è sempre protagonista anche sui canali social ufficiali di @SkySport, oltre che sul sito skysport.it e sulla APP Sky Sport.

La programmazione del fine settimana di rugby su Sky e NOW

VENERDÌ 19 GIUGNO   

  • Alle 20.30: LEINSTER-BULLS su Sky Sport Arena. Telecronaca di Moreno Molla e commento di Pippo Frati
  • Alle 21.05: TOLOSA-RACING 92 su Sky Sport Max. Telecronaca di Francesco Pierantozzi e commento di Federico Fusetti

SABATO 20 GIUGNO    

  • Alle 21.05: MONTPELLIER-STADE FRANÇAIS su Sky Sport Arena. Telecronaca di Paolo Malpezzi e commento di Andrea De Rossi              

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