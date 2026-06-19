Grande weekend di rugby live su Sky e NOW . Si comincia venerdì alle 20.30, diretta Sky Sport Arena, con la finale dello URC tra Leinster e Bulls. Sempre venerdì, alle 21.05, su Sky Sport Max, prima semifinale del campionato francese tra Tolosa e Racing. Sabato, stessa ora, la seconda semifinale Montpellier-Stade Français su Sky Sport Arena

Fine settimana all'insegna del grande rugby su Sky e in streaming su NOW, con un doppio appuntamento da non perdere: la finale dello United Rugby Championship e le semifinali del TOP 14 francese. Si parte venerdì 19 giugno, con l'atto conclusivo dello United Rugby Championship: al Croke Park di Dublino, il Leinster sfida i Bulls nella finale per il titolo, in diretta dalle 20.30 su Sky Sport Arena. A seguire, alle 21.05 su Sky Sport Max, spazio alla prima semifinale del TOP 14, in programma all'Orange Vélodrome di Marsiglia, con la sfida tra Tolosa e Racing 92. Il quadro si completerà sabato 20 giugno, alle 21.05 su Sky Sport Arena, con il confronto tra Montpellier e Stade Français. Le vincitrici delle due semifinali si contenderanno il titolo nella finale, in programma sabato 27 giugno alle 21.05 allo Stade de France di Saint-Denis, a Parigi. Su Sky Sport 24 notizie, interviste e gli highlights delle partite. Il grande rugby è sempre protagonista anche sui canali social ufficiali di @SkySport, oltre che sul sito skysport.it e sulla APP Sky Sport.