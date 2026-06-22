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Nations Championship, Quesada: "Pronti per il Giappone e forza Argentina!"

italrugby

Italrugby in Abruzzo, a L’Aquila, per preparare le sfide estive del Nations Championship (sa seguire live su Sky e NOW). Dal raduno ha parlato il Ct Gonzalo Quesada che oggi tiferà Argentina al Mondiale di calcio: “Per seguire la partita contro l’Austria abbiamo rimodulato la nostra agenda di oggi”. Dal calcio al rugby con le parole del Ct per Sergio Parisse e sullo stato di forma degli Azzurri che partiranno per Tokyo il 25 giugno

ITALRUGBY, I CONVOCATI PER IL NATIONS CHAMPIONSHIP

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