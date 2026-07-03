I tradizionali test estivi del rugby sono stati uniti a quelli invernali per creare un nuovo torneo internazionale , il Nations Championship, con in campo le 12 migliori squadre del mondo. Sei partite ogni sabato, tutte da seguire su Sky e in streaming su NOW . Si gioca dal 4 al 18 luglio, con gli Azzurri che affronteranno Giappone, All Blacks e Australia

Il rugby torna protagonista su Sky e in streaming su NOW con il Nations Championship , la nuova competizione internazionale in programma dal 4 al 18 luglio . Il torneo riunisce le dodici migliori nazionali maschili del mondo, tra cui l'Italia guidata dal CT Gonzalo Quesada . La competizione sarà articolata in due pool da sei squadre: ogni nazionale disputerà sei incontri della fase a gironi, tre nella finestra estiva di luglio e tre in quella autunnale di novembre, affrontando tutte le avversarie del gruppo opposto prima delle Finals, in programma dal 27 al 29 novembre al Twickenham Stadium.

L'esordio dell'Italia sabato alle 10.40 contro il Giappone

Gli Azzurri faranno il loro esordio sabato 4 luglio, alle 10.40 contro il Giappone, al Chichibunomiya Stadium di Tokyo. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno e su NOW. Nella stessa giornata, su Sky Sport Max, spazio anche a Nuova Zelanda-Francia alle 9.10, Australia-Irlanda alle 12, Sudafrica-Inghilterra alle 17.40 e Argentina-Scozia alle 21. Alle 23, in differita, anche Fiji-Galles. Con risultati, classifiche, notizie e highlights, il grande rugby è protagonista anche su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sui canali social ufficiali.