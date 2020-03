Il quarterback ha annunciato sui suoi canali social l'addio ai New England Patriots, di cui è stato guida e bandiera per 20 anni. "Sono stati i due decenni più felici della mia vita, mi avete aperto il cuore e io ho aperto il mio a voi. Non so cosa ne sarà del mio futuro, ma è tempo di una nuova fase della mia vita e carriera" CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

Era nell’aria ormai da qualche giorno, ma nessuno davvero poteva credere che stesse per succedere. Poi è accaduto: dopo 20 anni, Tom Brady non sarà più il quarterback dei New England Patriots. Lo ha annunciato lui stesso con un messaggio sui suoi canali social, un lungo ringraziamento per la franchigia che lo ha visto diventare leggenda: "Voglio ringraziare tutti gli incredibili tifosi dei Patriots" ha scritto. "Il Massachusetts è stata la mia casa per vent’anni. Sono stati davvero i due decenni più felici che potessi immaginare per la mia vita e non provo nient’altro che affetto e gratitudine per il tempo che ho passato con New England. Il sostegno che ho ricevuto è stato soverchiante — sarebbe bello che ogni giocatore potesse provarlo. I miei figli sono nati e cresciuti qui, e voi tutti avete sempre accolto questo ragazzo della California come uno di voi. Amo la vostra dedizione e lealtà nei confronti delle squadre che tifate, e vincere per la nostra città ha voluto dire più di quanto potessi immaginare. Non posso ringraziarvi abbastanza per il vostro supporto alla nostra squadra. Dai training camp pieni di tifosi agli stadi sempre tutti esauriti e soprattutto le parate delle nostre vittorie: sono stato fortunato a condividere tutto questo con voi. Ho cercato di rappresentarci sempre nella maniera più giusta e onorevole, e ho combattuto duramente con i miei compagni per arrivare alla vittoria e al trionfo anche nelle situazioni più complicate. Voi avete aperto a me il vostro cuore, e io ho fatto lo stesso con voi. La Pats Nation sarà sempre parte di me". La chiusura non dirime subito che ne sarà del suo prossimo futuro: "Non so cosa mi riserverà il mio futuro nel football, ma è arrivato il momento di aprire una nuova fase della mia vita e della mia carriera. Voglio ringraziarvi dal profondo del mio cuore: amerò per sempre voi e quello che abbiamo condiviso — una vita piena di grandi ricordi”.

Il messaggio ai Patriots: "Mi avete reso l’uomo che sono oggi" Brady ha poi aggiunto su Instagram un messaggio dedicato solamente ai suoi Patriots: "A tutti i miei compagni di squadra, allenatori, dirigenti e membri dello staff, a Coach Belichick, RKK [Robert Kenneth Kraft, proprietario della squadra, ndr] e la famiglia Kraft all’intera organizzazione: voglio ringraziarvi per gli ultimi 20 anni della mia vita e per l’impegno quotidiano per cercare la vittoria e per creare una cultura vincente basata su grandi valori. Sono grato per tutto quello che mi avete insegnato — ho imparato da tutti. Mi avete permesso di massimizzare il mio potenziale ed è tutto quello che un giocatore possa sperare di ricevere. Tutto quello che abbiamo raggiunto insieme mi dà grande gioia e le lezioni che ho imparato rimarranno per sempre con me. Non potrei essere l’uomo che sono oggi senza i rapporti che tutti voi mi avete permesso di costruire. Ho tratto grande beneficio da tutto quello che mi avete dato. Ho apprezzato ogni opportunità che mi è stata data di far parte della squadra e vi voglio bene per questo. La nostra squadra ha fissato uno standard altissimo nello sport professionistico e so che continuerà a fare lo stesso anche in futuro".