La NFL scende in campo contro il coronavirus. La National Football League ha annunciato di aver effettuato una donazione di 35 milioni di dollari in aiuto di diverse organizzazione per contrastare la pandemia Covid-19 negli Stati Uniti. I protagonisti di questo gesto di solidarietà sono i giocatori, le franchigie e i proprietari. Le donazioni sono cominciate a metà marzo, quando anche negli USA la pandemia ha costretto allo stop lo sport professionistico, con 3,4 milioni di dollari messi a disposizione dalla Fondazione NFL. "Tutti siamo toccati da questa tragedia - ha spiegato il commissioner della lega, Roger Goodell -. Adesso più che mai dobbiamo restare uniti e restare in casa per salvaguardare la nostra salute. La NFL continuerà a dare il proprio contributo, convinti che insieme supereremo questo periodo di incertezza".