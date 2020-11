17/20 ©Getty

LEBRON JAMES & MORE THAN A VOTE | Dal mondo del tennis (il campione degli US Open 2017 Sloane Stephens), del football (il quarterback dei Chiefs Patrick Mahomes), della WNBA (Skylar Diggins-Smith) e ovviamente della NBA stessa (Trae Young uno di questi) arriva il supporto all’iniziativa lanciata da LeBron James: si chiama “More than a vote”, ed è una piattaforma per permettere la registrazione di più persone possibile alle urne elettorali