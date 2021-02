3/26 ©Getty

Pseudonimo di Gabriella Wilson, H.E.R. è nata a Vallejo, in California, il 27 giugno del 1997. Vincitrice di due Grammy Award è tra gli artisti del di maggior successo del suo genere, diventata celebre con le raccolte "H.E.R." (2017) e "I Used to Know Her" (2019).