Il Super Bowl ha reso Drake ancora più ricco

Il trionfo al Super Bowl numero 56 rende felici i Los Angeles Rams e il popolarissimo rapper canadese. Il motivo? Merito della scommessa piazzata nei giorni precedenti da Drake, che aveva puntato 1,26 milioni di dollari in bitcoin sulla vittoria dei californiani e la prestazione di Odell Beckham Jr. Peccato per l'infortunio dell’amico e wide-receiver, legato ad una terza puntata ma abbracciato attraverso Instagram IL RACCONTO DEL SUPERBOWL - LE FOTO PIÙ BELLE Condividi

È già storia il Super Bowl numero 56, trionfo casalingo dei Los Angeles Rams. Al SoFi Stadium di Inglewood, i californiani battono 23-20 i Cincinnati Bengals con un finale emozionante: decisivo il controsorpasso targato Kupp a 85 secondi dalla fine. Terza sconfitta nella propria storia per i Bengals, una delle 12 franchigie a non aver mai festeggiato il Super Bowl, mentre i Rams lo conquistano da favoriti per la critica e per i bookmakers. A propositi di pronostici, chi si è sicuramente goduto lo spettacolo dal vivo (insieme all’infinita sfilata di celebrità presenti all’evento) è stato Drake. Il popolarissimo rapper e produttore discografico canadese aveva fatto notizia nei giorni scorsi per via di una triplice scommessa legata proprio al Super Bowl.

La scommessa di Drake approfondimento Halftime Show: Eminem si inginocchia come Kap Lo aveva annunciato lui stesso attraverso Instagram, post da quasi 1 milione di like e ancora più ingente dal punto di vista della portata economica. Già, perché la scommessa di Drake era vincolata a tre diversi eventi: I Los Angeles Rams vincono il Super Bowl Odell Beckham Jr. segna una meta Odell Beckham Jr. fa più di 62.5 yard di ricezione Piazzata sulla piattaforma di scommesse sportive criptate Stake, il 35enne canadese aveva scommesso 1,26 milioni di dollari (americani) in bitcoin così distribuiti: 470mila dollari sul trionfo dei Rams e 790mila (equamente divisi tra la seconda e la terza puntata) sul ricevitore Odell Beckham Jr., protagonista con il quale ha un rapporto di grande amicizia. Non è un caso che il testo di Drake ad accompagnare il post fosse "Tutte le scommesse sono in famiglia", così commentato dallo stesso wide-receiver: "È il momento". Ma come è andata alla fine?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da champagnepapi (@champagnepapi) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Ha vinto oltre 1,5 milioni di dollari in bitcoin approfondimento Trionfo e proposta di nozze per giocatore dei Rams Torniamo quindi alle tre puntate di Drake: come ormai noto è stata centrata la vittoria dei Rams, 23-20 finale per il primo obiettivo raggiunto. Il secondo? Anche questo è andato a buon fine: è successo nel primo quarto con la meta che ha stappato il Super Bowl, merito del lancio perfetto in end zone di Stafford proprio per Odell Beckham Jr. Nulla da fare invece per il terzo evento, legato nuovamente all’amico di Drake: Beckham avrebbe dovuto superare 62.5 yard di ricezione, puntata bucata a causa dell'infortunio del wide-receiver che si è fermato a 52. Quote alla mano, come riportano i media americani, qualora avesse azzeccato tutti e tre gli eventi il totale della vincita sarebbe stato di 2,2 milioni di dollari (con un profitto quasi di un milione). Ebbene, si è dovuto "accontentare" di oltre 1,5 milioni di dollari in bitcoin, ma il suo pensiero è stato subito destinato a Odell messo fuori gioco da un problema al ginocchio nel primo tempo. Lo conferma il suo post su Instagram, dedicato proprio all’amico protagonista dell’ultimo Super Bowl.