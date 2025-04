I Philadelphia Eagles in visita da Trump

Una delegazione dei vincitori dell'ultimo Super Bowl sono andati in visita alla Casa Bianca da Donald Trump. Presente il coach Nick Sirianni. Trump ha anche giocato a golf col running back Saquon Barkley nel suo campo nel New Jersey domenica; poi sono volati insieme a Washington sull'Air Force One. Assente il quarterback e MVP del Super Bowl Jalen Hurts

