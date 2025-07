Nel corso del pre-partita dell'ultima giornata di MLB contro Cleveland, i Chicago White Sox hanno celebrato il 20° anniversario dalla vittoria delle World Series del 2005 (l'ultimo dei tre trionfi ottenuti nella propria storia, a distanza di 88 anni dal precedente). Ma è stato anche l'occasione per un omaggio speciale al club. Il capitano dei White Sox, Paul Konerko, ha infatti ricevuto da Cardinal Cupich una speciale maglia numero 14 della squadra, autografata da Papa Leone XIV. Non è un segreto la passione del Pontefice per lo sport in generale e, in particolare, per i Sox: era presente tra il pubblico, infatti, nella gara-1 delle World Series del 2005, ma questo è il primo atto d'amore verso il club dell'Illinios che compie da quando è stato eletto come Santo Padre.

