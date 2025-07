Redskins, Indians, Trump e la polemica sui nomi delle squadre di Nfl e Mlb

Il presidente Donald Trump ha recentemente chiesto il ritorno dei nomi storici ‘Redskins’ e ‘Indians’ per le squadre di Washington (i Commanders in Nfl) e Cleveland (i Guardians in Mlb), criticando il politically correct. La sua presa di posizione ha riacceso il dibattito sull'identità culturale nello sport americano e il tema è rapidamente tornato d’attualità. Per capirci qualcosa in più è però necessario partire dall’inizio e ricostruire come sono nati questi nomi e i rispettivi simboli