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Il Venezuela batte gli Usa e vince il World Baseball Classic. FOTO

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Clamoroso a Miami, dove il Venezuela conquista per la prima volta il titolo del World Baseball Classic battendo 3-2 in finale gli Usa, guidati da tante stelle della MLB. Un trionfo che va ben oltre lo sport, arrivato a poche settimane dal rapimento Maduro ordinato dal Governo Trump. La presidente in carica Delcy Rodriguez ordina un giorno di Giubilo Nazionale. Ecco le foto più belle della magica serata del Venezuela 

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