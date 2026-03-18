Il Venezuela batte gli Usa e vince il World Baseball Classic. FOTO
Clamoroso a Miami, dove il Venezuela conquista per la prima volta il titolo del World Baseball Classic battendo 3-2 in finale gli Usa, guidati da tante stelle della MLB. Un trionfo che va ben oltre lo sport, arrivato a poche settimane dal rapimento Maduro ordinato dal Governo Trump. La presidente in carica Delcy Rodriguez ordina un giorno di Giubilo Nazionale. Ecco le foto più belle della magica serata del Venezuela
- Il Venezuela ha battuto il team Usa per 3-2 vincendo il World Baseball Classic per la prima volta nella sua storia
- Nella finale giocata al loanDepot Park di Miami la spuntano dunque i sudamericani, che in semifinale avevano fermato la straordinaria corsa dell'Italia
- Un trionfo dal sapore extra-sportivo, arrivato poche settimane dopo il rapimento Maduro ordinato da Trump con la missione statunitense in Venezuela e il cambio di Governo
- Decisivo il punto segnato da Eugenio Suarez al nono inning, che ha sigillato una vittoria storica per il Venezuela
- "Nessuno credeva nel Venezuela, ma oggi abbiamo vinto il titolo. È una festa per tutto il popolo venezuelano", e' stato il commento di Suarez.
- Il Venezuela è diventato la seconda nazione latinoamericana a vincere il WBC (World Baseball Classic) dopo la Repubblica Dominicana nel 2013.
- Si è giocato a Miami, ma sembrava di stare a Caracas. Dei 36.190 spettatori del LoanDepot Park la grande maggioranza erano infatti tifosi del Venezuela
- Non è passata inosservata, inoltre, l'accoglienza ai giocatori americani, fischiati al momento della presentazione
- Al termine della partita è cominciata la festa in campo per i giocatori del Venezuela
- Tutta la delusione dei giocatori del Team Usa, di cui facevano parte stelle della MLB come Aaron Judge, Bryce Harper and Paul Skenes
- Gli Usa perdono la loro seconda finale consecutiva: il loro ultimo titolo mondiale risale al 2017
- La fiesta è proseguita sugli spalti e per tutta la notte a Miami
- Delirio ovviamente a Caracas, dove decine di migliaia di persone si sono riversate nelle strade per celebrare il primo titolo WBC della Nazionale
- "Abbiamo dimostrato al mondo intero che, dopo quello che ci hanno fatto il 3 gennaio, oggi siamo più che vittoriosi: sul campo abbiamo dimostrato di essere molto più di un popolo sovrano con un carattere forte", le voci dalla folla, in festa con volti dipinti dei colori della bandiera, vessilli, sfilate di auto con i clacson a tutto volume, musiche e balli per le strade.
- Le bandiere del Venezuela hanno sventolato orgogliosamente per una vittoria che va ben oltre lo sport
- Negli ultimi mesi le tensioni governative tra le due nazioni si sono intensificate dopo che l'esercito degli Stati Uniti ha catturato il presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, a gennaio, su ordine di Donald Trump
- Dopo la vittoria del Venezuela sull'Italia, in semifinale, Donald Trump aveva postato su Truth un messaggio alludendo al fatto che il Venezuela potesse diventare il 51° stato americano
- Ai giocatori sudamericani era stata però direttiva dai dirigenti di non rispondere a domande di tipo politico
- "E' un giorno di festa nazionale". La presidente Delcy Rodriguez - succeduta a Maduro dopo il rapimento da parte degli Usa - ha inviato un messaggio ai nuovi campioni, dopo un successo dagli evidenti riflessi politici dopo le tensioni con Washington.
- "Questo trionfo è una vittoria per la passione, il talento e l'unità che ci definiscono come venezuelani", ha scritto Rodríguez su X. "Questo è un risultato che rimarrà per sempre nel cuore del nostro Paese. ¡VIVA VENEZUELA!"