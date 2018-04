Lo scenario: Rafa, trono a rischio

Nadal sarà chiamato a un'impresa quasi impossibile: difedere da qui fino a Parigi i 4680 punti accumulati lo scorso anno, quando vinse nell'ordine Montecarlo, Barcellona, Madrid e il Roland Garros, perdendo sull'amata terra rossa appena una partita (ai quarti degli Internazionali d'Italia). L'obiettivo di Rafa potrebbe essere proprio quello di arrivare in testa al secondo Slam stagionale: per farlo dovrà rivincere i Masters del Principato e di Madrid, l'ATP 500 in Catalogna e vincere almeno una partita al Foro Italico. In questo modo manterrebbe un esiguo vantaggio di 10 punti su Federer, alla vigilia di Parigi, dove poi sarebbe comunque costretto a vincere per difendere i 2000 punti del 2017. In pratica Nadal ha la possibilità di incrementare di 820 punti il suo bottino solo in caso di clamoroso en-plein, oppure potrebbe permettersi di perdere in finale sia a Montecarlo che a Madrid, a patto di tornare al successo a Roma (l'ultimo nel 2003). Federer starà comodamente seduto sul divano di casa sua a Basilea e assisterà a questi due mesi di fuoco del rivale, che potrebbe consegnargli nuovamente lo scettro del ranking già nel giro di poche settimane.