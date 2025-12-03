Funerali Nicola Pietrangeli, ultimo saluto a Roma

Al Foro Italico è presente anche il presidente della federazione basket Gianni Petrucci che decise, da presidente del Coni, di intitolare a Pietrangeli il campo del Foro Italico: “Aver intitolato questo stadio a Nicola è per me un motivo di vanto. Era doveroso farlo. Facevamo sempre battute sul fatto che nessuno avesse avuto uno stadio intitolato mentre era in vita, amava l’ironia… Poi è stato un grande amico sul piano personale, ha contraddistinto tante tappe della mia vita. Era laziale peraltro, si allenava con la Lazio di Maestrelli. Parliamo di un vero signore, non parlava mai male di nessuno, ha unito la classe alla serenità. Nello sport sono tutti convinti di essere primi in tutto. Lui lo era, ma non lo faceva pesare”