Funerali Nicola Pietrangeli, ultimo saluto a Roma

Funerali Nicola Pietrangeli, ultimo saluto al tennista italiano in diretta
E' il giorno dell'ultimo saluto per Nicola Pietrangeli. Il feretro del grande tennista azzurro scomparso a 92 anni lo scorso 1 dicembre è arrivato sul campo del Foro Italico dedicato a lui secondo quelli che erano i suoi desideri. Dalle 9 la camera ardente che fino alle 12 resterà aperta al pubblico. Poi alle 15 i funerali nella chiesa della Gran Madre di Dio a Ponte Milvio.
Il ricordo di Tatiana Garbin: "Viveva tutto con leggerezza"
A Sky il ricordo di Nicola Pietrangeli da parte di Tatiana Garbin capitana delle azzurre del tennis al microfono di Angelo Mangiante
Petrucci: "Doveroso dedicargli il campo del Foro Italico"
Al Foro Italico è presente anche il presidente della federazione basket Gianni Petrucci che decise, da presidente del Coni, di intitolare a Pietrangeli il campo del Foro Italico: “Aver intitolato questo stadio a Nicola è per me un motivo di vanto. Era doveroso farlo. Facevamo sempre battute sul fatto che nessuno avesse avuto uno stadio intitolato mentre era in vita, amava l’ironia… Poi è stato un grande amico sul piano personale, ha contraddistinto tante tappe della mia vita. Era laziale peraltro, si allenava con la Lazio di Maestrelli. Parliamo di un vero signore, non parlava mai male di nessuno, ha unito la classe alla serenità. Nello sport sono tutti convinti di essere primi in tutto. Lui lo era, ma non lo faceva pesare”
La Coppa Davis accanto al feretro di Nicola Pietrangeli
Accanto al feretro di Nicola Pietrangeli in bella mostra la Coppa Davis conquistata, da capitano della Nazionale, nel 1976 in Cile. Presente anche uno stendardo della Lazio, squadra per cui Pietrangeli faceva il tifo
Pietrangeli, figlio: "Stupito dall'affetto"
"Sono piacevolmente stupito dall'affetto di tutta l'Italia... scusatemi, ma è dura": lo ha detto con le lacrime agli occhi Marco Pietrangeli ricordando il padre Nicola alla camera ardente allestita sul campo che porta il suo nome al Foro Italico. Lo ha fatto mentre risuonavano le note di 'Hier Encore' Charles Aznavour, la musica che lo stesso Pietrangeli aveva chiesto per il suo ultimo saluto: "Questa è la sua musica, richiesta appositamente. Spero che mettano quando esce 'My Way'". Nel ricordarlo, Marco ha tracciato il ritratto privato di un uomo "scanzonato, ironico, dissacrante, come dite voi... ma era lui", capace di confrontarsi con chiunque. E poi la Coppa Davis, la sua ossessione sportiva: "Se non fosse stato così attaccato alla Coppa Davis magari avrebbe pure guadagnato qualche cosina in più... però lui era malato di questa cosa. Per lui la maglia azzurra era tutto. Indossarla era importantissimo".
Il saluto del Presidente del Coni Buonfiglio
Ad attendere il feretro di Nicola Pietrangeli il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio. "Va via la storia e le storie come le sue non muoiono mai" le parole del n.1 dello sport italiano "Ci ha lasciato un messaggio del quale tutti dovremmo renderci conto. Ho avuto il privilegio di conoscerlo davvero, di parlare tante volte con lui. Ogni conversazione era un misto di esperienza e ironia. Sapeva metterti a tuo agio, non si e' mai vantato di nulla. Era sempre disponibile, sempre cordiale"
Camera ardente al Foro Italico, il desiderio di Pietrangeli
La camera ardente sul campo del Foro Italico intitolato a Nicola Pietrangeli sarà aperta fino alle 12. Era un desiderio dello stesso Pietrangeli espresso ai figli
Il giorno dell'addio a Nicola Pietrangeli
Roma vive il giorno del saluto a Nicola Pietrangeli. Il feretro del campione ed ex capitano di Coppa Davis è arrivato poco prima delle 9 al Foro Italico dove si è aperta la camera ardente nel campo a lui dedicato. Ad attenderlo il trofeo della Coppa Davis che ha vinto appunto da capitano nel '76, dei fiori bianco azzurri, un maxi schermo installato con le sue immagini e le note di Charles Aznavour. "Tutto come voleva lui - dice commosso il figlio Marco - Il posto e le musiche sono quelle". Poi ancora: "Sì è commosso per l'ultima Davis vinta, per lui indossare la maglia azzurra era importante". Tra i primi a dare l'ultimo saluto a Pietrangeli c'è il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio. "Va via la storia e le storie come le sue non muoiono mai - le parole del n.1 dello sport italiano -. Ci ha lasciato un messaggio del quale tutti dovremmo renderci conto".