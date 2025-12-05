Sinner e Musetti all'Opening Week degli Aus Open

Jannik Sinner e Lorenzo Musetti saranno impegnati nell'Opening Week degli Australian Open, una serie di esibizioni ed eventi sulla Rod Laver Arena nella settimana che precede lo Slam australiano. Il primo azzurro impegnato sarà Musetti che martedì 13 gennaio sfiderà Sascha Zverev, finalista un anno fa a Melbourne. Venerdì 16 gennaio, invece, toccherà al campione in carica, Jannik Sinner. Il n. 2 al mondo affronterà Felix Auger-Aliassime, recentemente battuto a Parigi e Torino. Per l'altoatesino sarà la seconda uscita stagionale dopo un'altra esibizione, quella del 10 gennaio a Seoul contro Carlos Alcaraz.