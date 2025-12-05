Sinner e Musetti all'Opening Week degli Aus Open

Gli azzurri saranno impegnati in due esibizioni nell'opening week degli Australian Open, la settimana che precede lo Slam australiano. Sinner sfiderà Auger-Aliassime mentre Musetti giocherà contro Zverev
Jannik Sinner e Lorenzo Musetti saranno impegnati nell'Opening Week degli Australian Open, una serie di esibizioni ed eventi sulla Rod Laver Arena nella settimana che precede lo Slam australiano. Il primo azzurro impegnato sarà Musetti che martedì 13 gennaio sfiderà Sascha Zverev, finalista un anno fa a Melbourne. Venerdì 16 gennaio, invece, toccherà al campione in carica, Jannik Sinner. Il n. 2 al mondo affronterà Felix Auger-Aliassime, recentemente battuto a Parigi e Torino. Per l'altoatesino sarà la seconda uscita stagionale dopo un'altra esibizione, quella del 10 gennaio a Seoul contro Carlos Alcaraz.
Alcaraz e Kyrgios al One Point Slam
Anche Alcaraz sarà impegnato nella Opening Week di Melbourne. Doppio appuntamento per il n. 1 al mondo: prima il One Point Slam - in programma mercoledì 14 gennaio, a cui parteciperà anche Nick Kyrgios - e poi l'esibizione di giovedì 15 contro Alex De Minaur.