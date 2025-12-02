Pietrangeli, domani la camera ardente e i funerali

Mercoledì sarà il giorno dell'ultimo saluto a Nicola Pietrangeli, morto lunedì all'età di 92 anni. Rispettando le volontà della leggenda del tennis italiano, la camera ardente si terrà nel campo a lui intitolato al Foro Italico. Pietrangeli già immaginava il suo funerale nel 2023, con la sua classica ironia: "Si farà lì perché c'è parcheggio e ci sono 3.000 posti a sedere. In caso di pioggia potremmo rimandare, mettendo la bara nel sottopassaggio. La musica la sto ancora decidendo, anche se 'My way' all’uscita non sarebbe male". L'apertura al pubblico è prevista a partire dalle ore 9 alle 14, con una commemorazione alle ore 12. Cinque ore per consentire ad appassionati, atleti e istituzioni di dare l'ultimo saluto al primo campione Slam italiano. Il rito funebre si svolgerà poi alle ore 15 nella chiesa di Santa Maria della Gran Madre di Dio, a Ponte Milvio, in forma privata.