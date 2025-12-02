Pietrangeli, domani la camera ardente e i funerali

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Nicola Pietrangeli, camera ardente al Foro Italico: funerali il 3 dicembre

Tennis

Mercoledì sarà il giorno dell'ultimo saluto a Nicola Pietrangeli. Dalle 9 alle 14 sarà aperta la camera ardente nello stadio a lui intitolato al Foro Italico; alle 15 i funerali in forma privata nella chiesa di Santa Maria della Gran Madre di Dio, a Ponte Milvio

Mercoledì sarà il giorno dell'ultimo saluto a Nicola Pietrangeli, morto lunedì all'età di 92 anni. Rispettando le volontà della leggenda del tennis italiano, la camera ardente si terrà nel campo a lui intitolato al Foro Italico. Pietrangeli già immaginava il suo funerale nel 2023, con la sua classica ironia: "Si farà lì perché c'è parcheggio e ci sono 3.000 posti a sedere. In caso di pioggia potremmo rimandare, mettendo la bara nel sottopassaggio. La musica la sto ancora decidendo, anche se 'My way' all’uscita non sarebbe male". L'apertura al pubblico è prevista a partire dalle ore 9 alle 14, con una commemorazione alle ore 12. Cinque ore per consentire ad appassionati, atleti e istituzioni di dare l'ultimo saluto al primo campione Slam italiano. Il rito funebre si svolgerà poi alle ore 15 nella chiesa di Santa Maria della Gran Madre di Dio, a Ponte Milvio, in forma privata.

Lo stadio Pietrangeli, intitolato nel 2006

Era il 27 aprile 2006 quando l'allora "Stadio della Pallacorda" venne intitolato a Nicola Pietrangeli. "Non sarà il più importante nè il più grande, ma di sicuro è il campo da tennis più bello del mondo" raccontava l'ex tennista, sottolineando la bellezza dell'impianto circondato da 18 statue di marmo che lo rendono unico al mondo

Leggi anche

Mattarella: "Cordoglio per morte Pietrangeli"

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Pietrangeli, domani la camera ardente e i funerali

Tennis

Mercoledì sarà il giorno dell'ultimo saluto a Nicola Pietrangeli. Dalle 9 alle 14 sarà aperta la...

Addio Pietrangeli, camera ardente al Foro Italico

Tennis

È morto a 92 anni Nicola Pietrangeli, primo italiano a vincere uno Slam nel 1959 al Roland Garros...

La programmazione Sky in omaggio a Pietrangeli

Tennis

Per ricordare la leggenda del tennis, primo italiano di sempre a vincere uno Slam, Sky Sport...

Musetti papà per la seconda volta: è nato Leandro

l'annuncio

Fiocco azzurro in casa Musetti: è nato Leandro, secondogenito del tennista. Ad annunciarlo è...

Cobolli: "Punto alla top 10, Davis emozione unica"

Tennis

Il classe 2002 al 'Corriere della Sera' dopo il trionfo azzurro, terzo di fila e primo per lui:...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS