Andreas Seppi è l'unico azzurro agli ottavi di finale del Masters di Montecarlo, terzo torneo 1000 stagionale in corso sulla terra rossa del Country Club monegasco. Il 34enne di Caldaro, numero 62 del ranking mondiale, promosso dalle qualificazioni, che all'esordio ha superato per la prima volta in carriera il britannico Kyle Edmund, numero 23 ATP e reduce dalla finale di Marrakech, ha battuto lo spagnolo Guillermo Garcia-Lopez, numero 68 del ranking mondiale e ripescato in tabellone come lucky loser, con i parziali di 4-6, 6-3, 7-5. Ora per l'italiano ci sarà agli ottavi l'ostacolo Kei Nishikori. Niente da fare per Fabio Fognini, che è stato eliminato al secondo turno. Il numero 20 del ranking mondiale e 13esima testa di serie, è stato battuto 6-4, 6-2 in poco più di un'ora di gioco dal tedesco Jan-Lennard Struff, numero 61 ATP. Out anche Marco Cecchinato, numero 100 del ranking mondiale, sconfitto 7-6 (5), 6-2 dal canadese Milos Raonic, 22 del ranking mondiale e 14^ testa di serie.

Fognini, giornata storta ed eliminazione

Che non sarebbe stata una gran giornata per Fabio lo si è capito quasi subito, nonostante un illusorio 2-0 iniziale. Nel quinto game Struff ha tolto per la seconda volta di fila la battuta a Fognini e poi si è limitato a controllare l'avversario fino al 6-4 che ha deciso il primo set. Nella seconda frazione, il ligure ha subito il break in avvio, ha rischiato di subirne un altro nel terzo gioco ma si è salvato ed al cambio campo ha richiesto l'intervento del fisioterapista per un problema al ginocchio sinistro. Alla ripresa dell'incontro però non c'è più stata storia: il 27enne di Warstein è volato 5-1, dopo aver brekkato ancora l'azzurro nel quinto game e poi ha archiviato la pratica per 6-2, non prima del classico 'warning' rimediato da Fognini per lancio di racchetta. Per l'italiano sfuma la vittoria numero 300 nel circuito maggiore. Fogna, che sui campi del Principato vanta una semifinale nel 2013 quando si arrese a Djokovic (all'epoca numero uno del mondo) aveva battuto all'esordio il bielorusso Ilya Ivashka, numero 122 ATP, proveniente dalle qualificazioni. Un match da dimenticare per Fabio, con Struff capace di vincere 25 punti su 27 con la prima e di sfruttare i tanti gratuiti dell'italiano (17 solo con il rovescio), per un totale di 59 punti a 38 che la dice lunga sull'andamento dell'incontro.

Seppi in rimonta, finisce la favola di Cecchinato

Dopo quattro anni Andreas Seppi torna negli ottavi di finale a Montecarlo. Andreas si è imposto per 4-6, 6-3, 7-5, dopo due ore e 23' di battaglia, mettendo a segno l'ottavo successo in nove sfide con Guillermo Garcia-Lopez. Giovedì negli ottavi Seppi dovrà vedersela con il giapponese Kei Nishikori, numero 36 del ranking mondiale, in ripresa dopo l'operazione al polso della scorsa stagione: due pari il bilancio dei precedenti (nessuno sulla terra). Out anche Marco Cecchinato, che ha ceduto 7-6, 6-2 al canadese Milos Raonic, numero 22 del ranking mondiale e 14^ testa di serie. Il 27enne di Podgorica si è imposto per la terza volta su altrettanti match, i primi due giocati al primo turno proprio a Montecarlo nel 2016 e ancora agli Internazionali d'Italia qualche settimana dopo, quando l'azzurro impegnò il canadese per tre set.