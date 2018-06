ROLAND GARROS: FOGNINI-CILIC LIVE

Si chiude oggi il programma degli ottavi di finale al Roland Garros. Già decisi i quarti della parte bassa del tabellone, è la volta della parte alta che coinvolge il nostro Fabio Fognini. Il ligure, numero 18 Atp e 18^ testa di serie si giocherà un posto nei quarti di finale con il croato Marin Cilic, numero 4 del mondo e terzo favorito del seeding, finalista in gennaio agli Australian Open. Il 29enne nato a Medjugorje è in vantaggio per 2-1 nei precedenti, tutti piuttosto datati, con affermazioni nel 2011 a Pechino (cemento) negli ottavi e in semifinale a Umago (terra), mentre l'unica vittoria di Fognini risale al 2009, al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo. Fogna, che alla vigilia del Roland Garros aveva raggiunto i quarti agli Internazionali d’Italia (ha ceduto in tre set solo a Nadal) e le semifinali a Ginevra, è all'undicesima partecipazione a Parigi, dove vanta i quarti del 2011, quando per un infortunio non poté scendere in campo contro Djokovic. Fabio è reduce dal successo maratona in cinque set (e quasi quattro ore di gioco) con Kyle Edmund, numero 17 Atp e 16^ testa di serie. Da verificare le condizioni fisiche dell'azzurro, che durante il match con il britannico si era fatto medicare il tendine d'Achille che da qualche settimana lo tormenta. Fognini-Cilic sarà l'ultimo match sul Philippe-Chatrier.

Nadal fa 900: Merterer battuto in tre set

Rafa Nadal si fa il più bel regalo di compleanno (32, candeline spente domenica) vincendo senza particolari problemi il match di ottavi di finale contro Maximilian Marterer, numero 70 Atp, battuto 6-3, 6-2, 7-6(4) dopo due ore e mezza esatte di gioco. Lo spagnolo, numero 1 del mondo e prima testa di serie del seeding, aggiorna così le sue straordinarie statistiche, facendo anche cifra tonda con il 900° successo nel circuito ATP. Quello contro Merterer, che si era preso lo scalpo di Denis Shapovalov al suo debutto sotto la Torre Eiffel, è anche l'83° successo al Roland Garros (solo 2 i ko) che gli regala l'accesso per la 12^ volta ai quarti di finale, eguagliando così il record appena raggiunto da Novak Djokovic, che martedì sfiderà Marco Cecchinato. Lo spagnolo ha inanellato il 23° successo stagionale sul “rosso” (compresi i due in Davis), a fronte dell’unica sconfitta rimediata nei quarti di Madrid da Dominic Thiem, l’unico capace di batterlo sulla terra anche lo scorso anno (in quel caso nei quarti degli Internazionali d’Italia a Roma). A questi numeri se ne aggiungono altri: 56 trofei conquistati sulla terra (record) dei 78 complessivi, 412 incontri vinti a fronte di 36 sconfitte su tale superficie, sulla quale ha vinto 108 dei 110 match giocati al meglio dei cinque set (gli unici due ko proprio a Parigi negli ottavi del 2009 contro Soderling e nei quarti del 2015 contro Djokovic). Con i tre set contro Marterer ora Nadal ha portato a 37 i set vinti consecutivamente sui campi parigini, sua nuova striscia record dopo quella di 32 tra il 2007 e il 2009. Bjorn Borg, capace di mettere in fila 41 set qui nel periodo 1979-81, è sempre più vicino. A contendere al 'Re della terra' l’ingresso nelle semifinali sarà l’argentino Diego Schwartzman, numero 12 della classifica mondiale e 11^ testa di serie, in grado di approdare per la prima volta nei quarti di finale a Parigi (imitando quanto ottenuto agli ultimi US Open) grazie a una super rimonta contro Kevin Anderson. 1-6, 1-6, 7-5, 7-6(0), 6-2 i parziali per il sudamericano, sotto di un break nel terzo (5-3) ma capace di resuscitare dopo una battaglia di tre ore e 51'. Il bilancio dei precedenti tra Schwartzman e Nadal parla chiaro: 5-0 in favore di Rafa, con due vittorie anche in questo 2018, negli ottavi degli Australian Open e il mese scorso negli ottavi a Madrid.