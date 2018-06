Rafa Nadal si è qualificato per le semifinali del Roland Garros. Nella seconda parte del quarto di finale sospeso mercoledì per pioggia, il numero 1 del mondo ha letteralmente asfaltato Diego Schwartzman, superato con i parziali di 4-6, 6-3, 6-2, 6-2. Il match era stato interrotto per la seconda volta con l'argentino, 12° della classifica mondiale e 11esima testa di serie del seeding, avanti un set a zero ma sotto 5-3 nel secondo. Da quel momento, dunque, un parziale di 13 games a 4 per il maiorchino numero 1 del mondo, che con il sole parigino ha ritrovato anche il suo incantevole mancino, che gli ha regalato la semifinale numero 11 sul Philippe-Chartrier, la 27^ in uno Slam. Rafa piazza dunque la 901esima vittoria nel circuito, l'84esima al Roland Garros, la 24esima sul rosso nel 2018 a fronte dell’unica sconfitta rimediata nei quarti di Madrid da Dominic Thiem. Nadal porta anche a 413 gli incontri vinti a fronte di 36 sconfitte su tale superficie, sulla quale ha vinto 109 dei 111 match giocati al meglio dei cinque set (gli unici due ko proprio a Parigi negli ottavi del 2009 contro Soderling e nei quarti del 2015 contro Djokovic). L'unica nota stonata è che lo spagnolo ha visto interrotta a 37 i set conquistati consecutivamente sui campi parigini, sua nuova striscia record dopo quella di 32 tra il 2007 e il 2009. Meglio di lui ha fatto solo Bjorn Borg, capace di mettere in fila 41 set qui nel periodo 1979-81. Nadal è caccia dell'undecima parigina (unico risultato che gli consentirebbe di salvare la prima piazza del ranking Atp), con il suo palmares che recita 56 trofei conquistati sulla terra (record) su 78 complessivi. In semifinale, dove sono già qualificati Dominic Thiem e il nostro Marco Cecchinato, troverà il vincente del match tra Marin Cilic e Juan Martin Del Potro.

Cilic-Del Potro, sfida tra giganti

L’Argentina può festeggiare due suoi atleti nei quarti dello Slam parigino a distanza di tredici anni (nel 2005 furono Guillermo Canas e Mariano Puerta) grazie a Juan Martin Del Potro, numero 6 Atp e quinta testa di serie, che sfiderà Marin Cilic, quarto giocatore del mondo e giustiziere del nostro Fabio Fognini. La Torre di Tandil sta fugando giorno dopo giorno le preoccupazioni che c’erano sulle sue condizioni fisiche dopo il ritiro agli Internazionali d’Italia per un problema agli adduttori: dopo l’82esimo successo in un Major (davanti a lui come argentini ci sono Guillermo Vilas a quota 139 e David Nalbandian con 86), tenterà di eguagliare il suo miglior risultato nello Slam francese, ovvero le semifinali nel 2009, quando cedette in 5 set a Federer, poi vincitore del titolo. Negli scontri con Cilic, Delpo è in vantaggio per 10-2 e si aggiudicato gli ultimi sette confronti diretti, l’ultimo in ordine di tempo lo scorso anno in semifinale a Basilea (veloce indoor) dopo essersi imposto in rimonta in 5 set nella finale di Coppa Davis 2016, in Croazia.