Con il sorteggio dei tabelloni maschile e femminile ha preso ufficialmente il via Wimbledon 2018, terzo major della stagione, in programma dal 2 al 15 luglio sui campi in erba dell'All England Club di Londra (diretta esclusiva Sky Sport HD). La testa di serie numero 1, nonchè campione in carica, Roger Federer, comincerà la caccia al suo nono Championships affrontando al primo turno il serbo Dusan Lajovic, numero 57 Atp, già sconfitto tre set a zero lo scorso anno a Church Road al secondo turno. Per Roger un quarto di tabellone non impossibile, dove oltre al sudafricano Anderson (ottava testa di serie) sono presenti anche Borna Coric (fresco di vittoria in finale ad Halle contro il Re) e Sam Querrey. Federer potrebbe trovare in semifinale Marin Cilic (3), in una rivincita della finale 2017, che nel suo spicchio ha Isner e Dimitrov (6), il quale però debutterà in un big-match contro Stan Wawrinka. Djokovic (12) esordirà con lo statunitense Sandgren e agli ottavi potrebbe pescare Dominic Thiem. Molto interessante lo spicchio in cui sono inseriti Sascha Zverev, quarta testa di serie del seeding e Nick Kyrgios. Nella parte bassa del tabellone, infine, Rafa Nadal debutterà al primo turno con l'israeliano Dudi Sela, numero 129 Atp: per Rafa ipotetico ottavo con Schwartzman. Nella stessa parte del draw anche il due volte campione a Londra Andy Murray (esordio con il francese Paire) e Del Potro, che al primo turno se la vedrà con Gojowczyc. Federer e Nadal, dunque, potranno affrontarsi solo in finale.