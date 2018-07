Roger Federer si qualifica senza problemi al secondo turno di Wimbledon, terzo major della stagione, in programma all'All England Club di Londra. Nel suo giardino di casa, il King di Basilea si è sbarazzato 6-1, 6-2, 6-4 del serbo Dusan Lajovic (58 ATP), già battuto 12 mesi fa sempre a Wimbledon al secondo turno. La prima testa di serie ha fatto notizia già al suo ingresso sul Centrale, dove come di consueto ad aprire le danze ci ha pensato il campione in carica. Federer infatti si è presentato con la divisa del nuovo sponsor Uniqlo, che ha strappato il fenomeno a Nike a suon di dollari (300 milioni in dieci anni, secondo i media americani) dopo un legame lungo 24 anni. Nel primo set, Federer perde il game iniziale per poi inanellare una serie di sei giochi consecutivi che gli regalano il parziale con un netto 6-1 in appena 20'. Nel secondo set Lajovic perde un altro turno di servizio, con Roger che porta a 9 i game consecutivi vinti e mette subito in cassaforte il 2-0 volando 4-1 e chiudendo 6-3 in poco meno di mezz'ora. Sciolto e tranquillo, sotto gli occhi della famiglia al gran completo, l'elvetico va di fretta e strappa ancora una volta immediatamente il servizio all'avversario, andando a vincere 6-4 anche il terzo set e archiviando la pratica in un'ora e 19' di gioco. Ora il secondo turno, che lo vedrà opposto al vincente di Lacko-Bonzi.

I numeri pazzeschi di Roger

Federer va a caccia del suo nono Wimbledon alla 20esima partecipazione consecutiva (esordio nel 1999, primo titolo nel 2002, l'ultimo lo scorso anno). Lo svizzero ha già conquistato tre titoli in questo 2018: Australian Open, Rotterdam e Stoccarda, che hanno portato a 98 quelli in carriera. Di questi 18 sono stati centrati sull'erba, superficie su cui RF esprime alla perfezione il suo tennis divino. Il suo record dopo oggi è di 173-25, pari all'88%: nessun giocatore in attività ha la sua stessa percentuale di vittorie (Murray è secondo con l'84%). Per lo svizzero vittoria numero 92 a Wimbledon. In totale a Federer manca solamente un successo per agguantare a quota 174 Jimmy Connors (che però è stato battuto in 34 occasioni), recordman all-time. Quella con Lajovic è la vittoria numero 1158 in carriera. Roger è anche in corsa per tornare in vetta al ranking ATP: per farlo però sarà costretto a vincere Wimbledon, dove difende i 2000 punti dello scorso anno e sperare che Rafa Nadal, attuale numero 1, non vada oltre il terzo turno.