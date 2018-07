Roger Federer va spedito agli ottavi di Wimbledon. Lo svizzero, prima testa di serie del seeding, ha battuto 6-3, 7-5, 6-2 il tedesco Jan Lennard Struff (64 Atp, solo nel 2013 al secondo turno del Championships). L'otto volte a Church Road impiega la miseria di 24' a chiudere il primo set sul 6-3, frutto di un solo break ma anche di un servizio praticamente perfetto, in cui non concede nulla all'avversario. Roger è una macchina con la prima (94% di punti nel secondo set), scende a rete con giudizio (9/10) e piazza il break decisivo nell'11° game, chiudendo 7-5 il secondo parziale. Nel terzo set il Re strappa la battuta a Struff già alla seconda occasione, ripetendosi anche nel settimo gioco, con il tedesco in chiara difficoltà psicologica contro il ben più quotato avversario. Roger chiude i conti 6-2 in poco più di un'ora e mezza, sbrigando la pratica e risparmiando energia per la seconda settimana dello Slam. Agli ottavi, Federer se la vedrà con il francese Adrien Mannarino, 22esima testa di serie del tabellone: 5-0 i precedenti per l'elvetico (uno a Wimbledon, nel 2011).

Federer supera Connors sull'erba: 175 vittorie

Federer va a caccia del suo nono Wimbledon alla 20esima partecipazione consecutiva (esordio nel 1999, primo titolo nel 2002, l'ultimo lo scorso anno). Lo svizzero ha già conquistato tre titoli in questo 2018: Australian Open, Rotterdam e Stoccarda, che hanno portato a 98 quelli in carriera. Di questi 18 sono stati centrati sull'erba, superficie su cui RF esprime alla perfezione il suo tennis divino. Il suo record dopo oggi è di 175-25, pari all'88%: nessun giocatore in attività ha la sua stessa percentuale di vittorie (Murray è secondo con l'84%). Per lo svizzero vittoria numero 94 a Wimbledon (con appena 11 ko). Con Struff sono diventati 29 i set consecutivi vinti sull’erba londinese dall’elvetico, seconda striscia più lunga: quella record per lui a Church Road è di 34 set vinti di fila, dal terzo turno del 2005 fino alla finale del 2006. Con questa vittoria sull'erba, Federer supera Jimmy Connors con 175 vittorie (l'americano è stato battuto in 34 occasioni), recordman all-time. Quella con Struff è la vittoria numero 1160 in carriera. Roger è anche in corsa per tornare in vetta al ranking ATP: per farlo però sarà costretto a vincere Wimbledon, dove difende i 2000 punti dello scorso anno e sperare che Rafa Nadal, attuale numero 1, non vada oltre il terzo turno e perda dunque sabato contro l'australiano De Minaur.