Camila Giorgi si è qualificata per gli ottavi di finale di Wimbledon, terzo Slam della stagione in corso sull'erba dell'All England Lawn Tennis. La 26enne di Macerata, numero 52 del ranking mondiale, ha battuto 3-6, 7-6 (8), 6-3 dopo 2 ore e 38' Katerina Siniakova, numero 42 Wta, che era approdata per la seconda volta in carriera al terzo turno dello Slam britannico. Camila ha sofferto nel primo parziale, è andata sotto 4-1 nel tie-break del secondo, ha annullato un match point ma è riuscita a portare a casa un incontro difficile, condizionato anche dal problema fisico alla coscia della Siniakova, in netto calo fisico nel terzo set. Giorgi eguaglia così il suo miglior risultato al “The Championships”, approdando agli ottavi come nel 2012 (terza in uno Slam con gli US Open 2013): sfiderà ora l'insidiosa russa Ekaterina Makarova, 35 del mondo e ai quarti a Wimbledon nel 2014, che ha battuto in tre set la ceca Safarova. . Tra le due non ci sono precedenti. L'azzurra si era qualificata al terzo turno anche nel 2013, 2015 e 2017. Camila proprio sui prati, quelli olandese di 's-Hertogenbosch, nel 2015, ha conquistato il suo unico titolo Wta. A Londra ha eliminato all’esordio la lettone Anastasija Sevastova, numero 21 del ranking mondiale e 21esima testa di serie e si è ripetuta contro la statunitense Madison Brengle, numero 108 Wta. In campo oggi anche Thomas Fabbiano contro il Next Gen greco Tsitsipas, 31esima testa di serie del seeding. Giornata di riposo, invece, per Fabio Fognini che tornerà in campo sabato per affrontare Vesely.