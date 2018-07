Nel maggio del 1990 Ivan Lendl aveva appena compiuto 30 anni e veniva da due successi consecutivi all’Australian Open, nei nuovi campi in cemento di Melbourne. All’epoca il raggiungimento del trentesimo anno di età era un traguardo avanzato, a livello di età sportiva e biologica, per un tennista. Lendl, tuttavia, aveva vinto il suo primo Slam a 24 anni ed era ancora in ottime condizioni dal punto di vista fisico e mentale. Nonostante fosse un grande esecutore dei colpi a rimbalzo, decise di fare una scelta coraggiosa perché sapeva che la sua parabola sarebbe sfiorita di lì a poco: rinunciò al Roland Garros - che aveva vinto tre volte e dove sarebbe stato sostanzialmente il favorito - perché voleva preparare a fondo il suo gioco su erba e in particolare il suo serve and volley, che all’epoca era l’unica condizione per essere competitivi a Wimbledon.

Lendl perse nettamente in semifinale contro Stefan Edberg, un giocatore che il serve and volley avrebbe potuto insegnarglielo, come farà 24 anni dopo con Roger Federer. Ma all’epoca i due erano rivali e non ci fu, per Lendl, mai più un’altra occasione per vincere l’unico titolo che gli mancava, per il quale aveva trasformato la sua preparazione in una vera e propria ossessione.

Un episodio emblematico che certifica quanta importanza e cura ci fosse per il serve and volley fino a non molti anni fa, soprattutto per raggiungere la competitività necessaria per coronare il sogno di ogni tennista, quello di vincere Wimbledon. Un’azione biomeccanica che coniuga due fondamentali (servizio e volée, appunto) ma che giustamente viene intesa come un unico movimento, un unico colpo. Il serve and volley all’epoca sull’erba era un elemento imprescindibile come lo potrebbe essere oggi ad esempio il dritto sulla terra battuta, ma dopo molti decenni nei quali ha rappresentato non solo un gesto elegante - tipicamente apprezzato da quella frangia un po' alto-borghese che intendeva il tennis come l'arte dei gesti bianchi - ma anche necessario e pragmatico, il serve and volley è praticamente scomparso causando un fortissimo punto di rottura con il passato.

Il paradigma del gioco vincente su erba è profondamente cambiato ma sarebbe sbagliato semplificare troppo sulle motivazioni per le quali si è passati in poco tempo dall’adozione sistematica alla quasi repulsione di questa soluzione tattica. Anche perché il tennis, come altri sport, è fatto di cicli e ci potrebbero essere dei presupposti affinché l’importanza del serve and volley si materializzi nuovamente, sotto nuove spoglie.

Breve storia del serve and volley

Nella grande evoluzione del tennis negli ultimi anni un aspetto è rimasto costante per oltre un secolo, e cioè il filo che lega l’uso del serve and volley al successo a Wimbledon. Il tennis come lo conosciamo oggi è l’evoluzione del lawn tennis (letteralmente tennis su prato) a sua volta frutto di tre anni di correzione dei regolamenti del royal tennis. Con l’edizione di Wimbledon del 1877 nacque il tennis moderno, inizialmente proprio sull’erba: il primo vincitore del torneo fu il britannico Spencer Gore, passato alla storia come il primo esecutore del serve and volley. Si trattava però di un serve and volley eseguito in maniera arcaica, con il servizio dal basso, in un contesto in cui le dinamiche delle partite assomigliavano più all’attuale esercizio del “pittino” che non al tennis contemporaneo vero e proprio.