Non può certo sorridere Roger Federer dopo il sorteggio del tabellone degli US Open, quarto Slam stagionale in programma dal 27 agosto sui campi in cemento di New York. Il Re, seconda testa di serie e all'asciutto a Flushing Meadows dal lontano 2008, aprirà il suo Major nella Grande Mela contro il giapponese Nishioka. Molto più complicato il resto del cammino, che lo vede incrociare Nick Kyrgios (30esima testa di serie e totalmente imprevedibile sul cemento) al 3° turno, con la finale anticipata contro Novak Djokovic già ai quarti. Contro il serbo, che debutterà con l'ungherese Fucsovics, potrebbe andare in scena la rivincita della finale del Masters di Cincinnati di pochi giorni fa, vinta da Nole in due set. Non è troppo agevole nemmeno il cammino del campione in carica e numero 1 del mondo, Rafa Nadal. Lo spagnolo debutterà contro il connazionale David Ferrer, ex 3 del mondo, ora precipitato nei bassifondi della classifica, capace di battere un giovane Rafa a Flushing Meadows nel 2007 in quattro set. Per Nadal, possibile incrocio pericoloso ai quarti con Anderson, per un possibile re-match della finale 2017. Grigor Dimitrov, tra i possibili outsiders, ha pescato ancora una volta Stan Wawrinka, contro cui ha già esordito a Wimbledon. Per Andy Murray (esordio contro l’australiano Duckworth), possibile un terzo turno con l'argentino Juan Martin Del Potro. C'è un qualificato per Sascha Zverev. Curiosità: per la prima volta da Wimbledon 2017, saranno in campo i 'Fab Four': Nadal, Federer, Djokovic e Murray.

Gli italiani: Fognini contro una wild-card

Fabio Fognini, testa di serie numero 14 del torneo, debutterà contro lo statunitense Michael Mmoh, in gara con una wild card. In caso di approdo al 4° turno, il ligure potrebbe pescare Sua Maestà Roger Federer. Nella parte alta, Paolo Lorenzi trova il britannico Kyle Edmund mentre Andreas Seppi giocherà contro lo statunitense Sam Querrey. Sfida un padrone di casa anche Matteo Berrettini, che se la vedrà con Kudla: in caso di vittoria troverebbe l’argentino Del Potro. Marco Cecchinato, testa di serie numero 22 del seeding, ha invece pescato il francese Julien Benneteau, numero 58 del ranking, che in tredici precedenti apparizioni nello Slam americano ha raggiunto quattro volte il terzo turno.